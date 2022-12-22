Холмчане включились во Всероссийскую акцию «Елка желаний»

Более 200 детей из малообеспеченных семей, а также семей участников СВО получат долгожданные подарки. В кинодосуговом центре «Россия» города Холмска засверкала разноцветными огоньками гирлянд «Елка желаний». Так был дан старт одноименной акции, цель которой — подарить ребятишкам праздник и исполнить их заветные мечты.

Присутствовавший на церемонии открытия необычной елки мэр города Дмитрий Любчинов сказал, что 2020 году поздравили 20 ребят, в следующем — свыше 30. А в этом 2022 году мы исполним пожелания более 200 детей.

Поблагодарив всех участников акции за активность, он приступил к изучению открыток с детскими пожеланиями.

А желания у детворы самые разные. Одни мечтают о коллекции машинок, конструкторах, смарт-часах с камерой, прочих современных гаджетах, другие будут счастливы найти под елкой набор для творчества, куколку или хорошую книжку. И все они получат желанные подарки, потому что взрослые об этом позаботятся.

Кстати, «Елка желаний» проводится с 2018 года, почти 59 450 детей и стариков попали в орбиту этого благотворительной акции. За четыре года было роздано подарков на общую сумму свыше 700 млн. рублей. Но деньги – всего лишь бумага, а подаренное кому-то счастье не измерить никакими купюрами.

Евгения ДМИТРИЕВА.

Фото пресс-службы Холмской администрации.