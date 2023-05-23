Холмск: к вершине комфорта

Площадь Мира в Холмске давно стала излюбленным местом отдыха. Она расположена возле берега и, можно сказать, задает морскую тональность всей территории портового города. Летом здесь так приятно послушать шум прибоя, просто погулять или посидеть на скамейке возле фонтана.

Со второй декады мая на площади идут ремонтные работы. В нацпроекте «Жилье и городская среда» в прошлом году проект реконструкции площади Мира набрал наибольшее количество голосов.

Как рассказала куратор проекта, член общественного Совета Холмска Анжела Булычева, запланирована реконструкция фонтана. Помимо этого обновятся пешеходные дорожки, больше станет зелени. Будут также перестроены освещение и пешеходная зона вдоль брекватера. Появятся новые инсталляции и малые архитектурные формы. Завершить работы строители намереваются до 1 июля. А уже в дальнейшем за содержание обновленной площади будут отвечать местные коммунальщики.

Идею реконструкции площади Мира выдвинули еще раньше местные активисты. Вместе с администрацией города предложения доработали, сделали эскизы и выставили в прошлом году на голосование.

Теперь холмчане решили продолжать благоустройство этой территории. И выставили на голосование в рамках «Жилья и городской среды» эскизы к новому проекту.

– В нем запланированы масштабные работы по освещению участка. Появятся новые опоры с яркими фонарями, – объяснила Анжела Булычева. – Горожане оценят архитектурную подсветку в современном дизайнерском стиле. Хорошим дополнением к этому станут новые тротуары с различным покрытием. Пешеходная зона станет еще комфортнее. Появятся новые декоративные скамейки, малые архитектурные формы. Думаю, преображенная площадь Мира всем придется по душе.

На суд жителей портового города в нынешнем году представлен еще один замысел – обустройство лестницы на сопке между улицами Крузенштерна и 60-летия Октября.

Чтобы добраться с верхней части микрорайона вниз, приходится преодолеть немалый путь по тротуарам на крутых склонах. Лестница позволит значительно сократить расстояние и сэкономить время. Это предложение холмские активисты не раз озвучивали местным властям. Совместно его облекли в проект для голосования в рамках «Жилья и городской среды». В нем предусмотрено обустроить рядом огражденную площадку для отдыха с зелеными насаждениями, фонарями, скамейками и прочими элементами комфорта.

Эта территория расположена на самой высокой точке густонаселенного микрорайона города, поэтому с площадки открывается шикарный вид на акваторию двух портов и безграничный горизонт морского пространства. Без преувеличения, это место имеет все шансы стать визитной карточкой города.

Владимир ПАВЛОВ.