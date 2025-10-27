Холмске ветераны отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Очередную крупную партию гуманитарной помощи по проекту «Сопричастность» подготовили активисты Холмской организации ветеранов.

Для наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, а также для жителей Курской и Белгородской областей подготовлена 31 посылка.

Как всегда, «собирали всем миром». Это то, что крайне необходимо нашим солдатам на фронте: тёплые вещи, продукты питания, чай, кофе и мёд. Он согреет бойцов в холодные осенние и зимние дни.

И, конечно, не забываются просьбы наших воинов. В осеннюю распутицу, когда чернозём становится непроходимой преградой для машин, нужны буксировочные тросы. Такой трос тоже отправляется на фронт.

Как сообщила председатель Холмской организации ветеранов Наталья Михайловна Жгенти, все посылки будут доставлены в Сахалинский филиал Фонда «Защитники Отечества». Груз в ближайшее время отправится на фронт.

И уже начинает готовиться новая партия гуманитарной помощи для защитников Отечества. Её холмские ветераны планируют отправить в ноябре.

