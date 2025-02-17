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Холмские тяжелоатлеты завоёвывают медали в подмосковном Чехове

Самая юная спортсменка нашей сборной Александра Ухарева взяла 24 кг в рывке и 32 кг в толчке.

В Чехове (не в сахалинском, а в том, что в Подмосковье) тяжелоатлеты из Холмска завоевали 4 медали.

ХХ юбилейный Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева среди школьников собрал около 600 спортсменов со всей страны. Защищать честь области на соревнованиях поехали шесть сахалинцев.

В копилку наших ушли два золота, серебро и бронза. Абсолютной чемпионкой турнира и обладательницей медали высшей пробы в своей категории стала Полина Павлович с результатом 72 кг в рывке и 64 в толчке. Второе золото для Сахалина у Назира Асадхона – 34 кг в рывке и 42 кг в толчке. Серебро и второе место в абсолютном первенстве у Дамира Шейко. Он взял 35 кг в рывке и 45 кг в толчке. Бронзу урвал Константин Травин. Его результат: 59 кг в рывке и 79 кг в толчке. Самой юной спортсменке островной сборной Александре Ухаревой немного не хватило до пьедестала – 4 место. А Арина Шейко заняла 6 строчку в турнирной таблице.

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