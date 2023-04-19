Холмский морской порт готовится к приходу новых грузопассажирских паромов

В Холмском морском торговом порту началась масштабная реконструкция паромной переправы. На причале №1 демонтирована часть конструкций, частично проведено дноуглубление, продолжается реконструкция железобетонного основания мостового перехода и причала, а также ремонт технологических зданий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обновятся и входные молы акватории порта. Специалисты утверждают, что проведенные работы улучшат навигационную обстановку в Южной гавани морского порта.

— Модернизация паромной переправы Ванино-Холмск – одно из приоритетных направлений развития морских перевозок. Обновление паромного флота позволит нам увеличить провозную способность линии между материком и островом, – отметил заместитель председателя областного правительства Сергей Олонцев.

Тем временем во Владивостоке прошел испытания современный грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром «Александр Адеев». Планируется, что на линию Холмск – Ванино он встанет уже в нынешнем году.

За три дня команда специалистов выполнила на судне целый комплекс замеров и испытаний в режиме максимальной нагрузки: вибрация корпуса, микроклимат, воздух на наличие углекислого газа, а также уровень шума. Кроме того, проверили системы вентиляции и кондиционирования помещений.

Высокий ледовый класс позволит «Александру Дееву» работать на линии, соединяющей Сахалин и материк, круглый год. По сравнению с предшественниками советской постройки паром может перевозить в 1,5 раза больше грузов и почти в 2 раза больше пассажиров. Это 28 железнодорожных вагонов, 12 грузовых автомобилей и до 200 пассажиров. На Амурском судостроительном заводе продолжается строительство аналогичного парома — «Василий Ощепков».