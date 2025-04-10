Холмский плавательный бассейн открывается после двухлетней реконструкции

После капитального ремонта объект стал современнее, безопаснее и комфортнее как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

Что изменилось за время ремонта? Полностью заменили чашу бассейна, обновили кафель в душевых и раздевалках. Установили системы ультрафиолетовой очистки воды, автоматический контроль состава жидкости и дозирования реагентов. Модернизировали вентиляцию и инженерные коммуникации, установили бактерицидное оборудование.

Среди первых обновлённого бассейна – участники группы адаптивного плавания для детей с ограниченными возможностями и юные спортсмены средней группы подготовки. Они уже приступили к тренировкам.

Для жителей и гостей Холмска бассейн откроется 14 апреля. Подробности о сеансах, абонементах и правилах посещения можно узнать по телефону 8 (42433) 2-26-80.

Наталья ДЕСЯТОВА.