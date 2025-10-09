Холмский «Портовик» досрочно стал чемпионом Сахалинской области по футболу

Чемпионат области по футболу еще продолжается, но его триумфатор уже известен.

Холмский «Портовик» победил в гостях ФК «Ноглики» (4:2) и досрочно обеспечил себе чемпионское звание. Самая титулованная любительская команда островного региона стала чемпионом области уже 16-й раз, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Положение команд:

«Портовик» — 20 очков (8 матчей). ФК «Ноглики» — 11 (6). «СШ «Сахалин-М» — 7 (7). «Океан» — 4 (5). ФК «Поронайск» — 2 (6).

Перечень основных достижений холмской команды:

«Портовик» (Холмск) создан в 1972 году. Выступал под названиями «Водник», «Портовик», «Портовик-Энергия», «СИЛМАШ».

Участник областных турниров с 1972 года. Чемпион области 1984, 1985, 1990, 1991, 1993, 1994, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2025 годов. Серебряный призер 1977, 1980, 1982, 1983, 1988, 1989, 1992, 1995, 1996, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016, 2023 годов. Бронзовый призер 1976, 1978, 1979, 1981, 1986, 2000, 2010, 2015, 2024 годов.

Обладатель Кубка области 1981, 1990, 1991, 1994, 1996, 1998, 2003, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 годов. Финалист Кубка области 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1997, 2002, 2006, 2014, 2015 годов.

Обладатель Кубка сезона 1997, 1998, 2005 и 2008 годов.

Победитель зонального турнира первенства России среди команд КФК 2001, 2003, 2004, 2005, 2007 годов, серебряный призер 2002 и 2006 годов, бронзовый призер 2008 года.

Обладатель Кубка Дальнего Востока 2003, 2005 и 2006 годов.

Бронзовый призер чемпионата Дальнего Востока по мини-футболу 2004 года. Чемпион области по мини-футболу 2003, 2004 и 2005 годов. Финалист Кубка области по мини-футболу 2004 года.