Холмский тяжелоатлет завоевал бронзу первенства России

Воспитанник спортшколы г. Холмска Глеб Отпущенников стал бронзовым призером первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Спортсмен выступал в весовой категории «109+ кг». Результат 158 кг в рывке и 197 кг в толчке принес ему бронзу соревнований.

Ранее на первенстве России серебряную и две бронзовые медали завоевала еще одна сахалинка, воспитанница тренера спортивной школы города Холмска Артура Никитина Вероника Мазалова.

Оба тяжелоатлета являются спортсменами-инструкторами Центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Сахалинские дзюдоисты завоевали семь медалей на Всероссийском турнире

В Хабаровске прошел Всероссийский турнир по дзюдо на призы Вооруженных сил РФ. В нем принимали участие более 100 спортсменов в возрасте до 18 лет из 15 регионов страны.

Сахалинцы завоевали семь медалей турнира. Золотую награду команде принес Илья Скворцов (весовая категория 60 кг, тренер Олег Богданов). Серебро завоевали Кирилл Васильев (46 кг, тренер Игорь Кардаш), Даниил Заякин (50 кг, тренер Олег Богданов), Алексей Сон (66 кг, тренер Андрей Сероштанов) и Карина Кожевникова (52 кг, тренер Игорь Кардаш). Бронзовыми призерами стали Вадим Прокопьев (46 кг, тренер Игорь Кардаш) и Кирилл Че (50 кг, тренер Игорь Кардаш).

Илья Скворцов выполнил норматив кандидата в мастера спорта и получил путевку на финал всероссийской спартакиады, которая пройдет в августе в Краснодарском крае.

Два сахалинских шахматиста встретились в Ростове-на-Дону

Одним из самых шахматных городов Юга России по праву считается Ростов-на-Дону. Турниры в нескольких шахматных клубах здесь следуют один за другим.

Так, в шахматном клубе в Газетном переулке прошел турнир по быстрым шахматам, который привлек 41 участника. Они сыграли восемь туров по швейцарской системе с контролем времени 10 минут на партию + 5 секунд за каждый ход.

Информационную поддержку темпо-турниру организовала местная газета «Наше время».

Но не это было изюминкой мероприятия, а то, что в одном из туров жребий свел в очной партии двух шахматистов, имеющих самое непосредственное отношение к Сахалину.

Один из них – это Александр Петрушин. Он был первым сахалинским шахматистом, выполнившим норматив мастера спорта СССР. А еще Александр Иванович до отъезда с Сахалина успел стать серебряным призером первенства СССР среди школьников, всероссийского турнира среди школьников, победителем Спартакиады школьников Дальнего Востока, бронзовым призером финала IX Спартакиады школьников РСФСР, чемпионом Сибири и Дальнего Востока, а также чемпионом Сахалинской области (он – первый школьник, добившийся этого титула).

У его соперника по турниру (и очной партии!) Виктора Полякова регалий меньше, но это имя известно всем любителям шахмат островного региона.

Два сахалинца (старший, правда, с приставкой экс) играли в пятом туре. Более опытный Александр Петрушин одержал победу белыми фигурами.

Эта победа помогла ему набрать 5,5 очков, занять шестое место и показать лучший результат среди ветеранов.

У Виктора Полякова – на пол-очка меньше и одиннадцатая строчка турнирной таблицы. А еще – память о встрече с одним из самых известных шахматистов в истории Сахалинской области.