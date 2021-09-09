Холода не за горами. В Южно-Сахалинске отопительный сезон стартует 1 октября

В главном теплоснабжающем предприятии областного центра – АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) – сейчас горячая пора. Недавно провели гидравлические испытания на тепловых сетях, выявили более двухсот повреждений.

На 9 сентября утечек, которые могут существенно повлиять на запуск и течение отопительного сезона, оставалось не более двух десятков. Ремонтные работы сопряжены с отключениями, в том числе и систем горячего водоснабжения в ряде микрорайонов, что вызывает недовольство горожан. О том, как город готовится к зиме, «Советскому Сахалину» рассказал руководитель СКК Андрей ЗЕНИН.

Горячая вода из крана

В Южно-Сахалинске большая часть жилищного фонда, за исключением нескольких кварталов на юге города и новостроек, получает горячую воду по открытой схеме – из тепловой сети. Начнется отопительный сезон – появится и горячая вода в кранах. При этом число домов с круглогодичным водоснабжением неуклонно растет – в 2020-м их было 442, в 2021-м уже более 500.

Временные отключения, на взгляд Андрея Зенина, явление неизбежное при гидравлических испытаниях на тепловых сетях. Они нужны, чтобы выявить проблемные места с утечками и ликвидировать их. Лучше сделать это в теплое время года, чем с наступлением устойчивых холодов.

По поручению мэра Сергея Надсадина работники АО «СКК» должны к 20 сентября завершить основные ремонтные работы и приступить к заполнению систем. Примерно две недели с 1 октября отводится на пусконаладочные работы. Их выполняют сотрудники СКК совместно с управляющими компаниями. По действующим требованиям, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице составляет +8 градусов и держится на этой планке в течение пяти суток подряд. К слову, и заканчивается отопительный период весной при таких же условиях.

Трубы дышат на ладан

Руководитель СКК акцентирует внимание на состоянии тепловых сетей и приводит говорящие цифры. В ведении компании около 99 проц. жилого фонда областного центра. Общая протяженность сетей в «однотрубном» исчислении – 618 км. При этом с начала года капитально и в аварийно-восстановительном порядке отремонтировано только около 4 км – это примерно 0,6 проц. Аналогичная картина была и перед началом предыдущего отопительного периода. Срок жизни трубы в сахалинских условиях – 12 лет, а они служат по 30 и более. В итоге износ сетей составляет до 78 проц. Стоит ли удивляться порывам и утечкам?

И все же, по словам директора СКК, есть предпосылки для оптимизма. Сейчас предприятие готовит проект инвестиционной программы по обновлению парка теплового хозяйства Южно-Сахалинска. Программа рассчитана на семь лет и потребует существенных инвестиций. Проект в дальнейшем рассмотрят городские власти. Без решения этого вопроса вряд ли можно рассчитывать на полноценное и бесперебойное горячее водоснабжение и отопление.

Тем временем в области

В региональном министерстве ЖКХ сообщили, что подготовка к отопительному периоду проходит в штатном режиме во всех муниципальных образованиях и близка к завершению.

На эти цели из областного бюджета выделено 1,54 млрд рублей. В рамках ремонтной программы запланирована замена 16 км тепловых сетей, 38 км сетей водоснабжения, 5,6 км сетей водоотведения. Общий процент готовности объектов жизнеобеспечения составляет 86 проц. Котельные подготовлены на 85 проц.

Заменено 13,8 км тепловых сетей (86 проц.), 31,9 км водопроводных сетей (89 проц.), 5,3 км сетей водоотведения (93 проц.).

Ресурсоснабжающие организации завершили кампанию по заключению договоров на поставку угля и жидкого топлива. Исключение – Корсаковский городской округ, где срок подписания договора на жидкое топливо – 10 сентября.

Органы местного само­управления должны подготовить распоряжения о начале отопительного периода, которые будут размещены на сайтах муниципальных образований.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.