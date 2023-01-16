Холодная вода тянет сильнее магнита. Для любителей зимнего плавания это не требует доказательств

Послезавтра, 19 января – церковный праздник Крещения Господня, а это означает, что через день-два во многих пабликах люди выложат свои фото, видео и селфи с купания в проруби. Не все из них знают, в чем кроется суть этого православного праздника, но все в курсе, что в этот день принято окунуться в ледяную купель.

Люди воспринимают это как своего рода испытание, попытку преодолеть страх и прочие психологические барьеры. Показать себя с лучшей стороны, получать лайки в соцсетях, а потом долго вспоминать о своем поступке.

В отличие от них эта группа южносахалинцев не гонится за лайками, не стремится показать друзьям и знакомым свою удаль. Хотя купаться в проруби начинает еще с осенних холодов, а не только на Крещение. Их не увидишь в городском парке областного центра – излюбленном месте крещенского моржевания. Для этих целей у них есть своя база на реке Ая в окрестностях села Весточка. Они не стремятся выложить свои фото с купания в сильные морозы. Для них, членов АНО «Сахалинская ассоциация ледяного плавания Зимородок», прорубь стала неотъемлемой частью жизни. Можно сказать, люди объединились в неформальный клуб по интересам.

К моржеванию все пришли разными путями. Но всех роднит стремление иметь заряд бодрости, быть здоровыми душой и телом и пребывать в хорошем настроении. Благодаря такой закалке никто не болеет сезонными инфекциями. Мало того, во время пандемии никто не переболел ковидом!

Многие, конечно, удивятся – что это за удовольствие? Особенно если знать, что собираются люди по выходным, выдвигаются в Весточку утром – это вместо того, чтобы поспать подольше, не спеша встать и выпить чашечку кофе…

Но… Это кажется неудобным только со стороны. А если втянуться, то будешь считать дни, чтобы наступил выходной и ты поехал на базу. Наглядный пример здесь – Маргарита Тартышная, самый возрастной член клуба, ей уже девятый десяток. Но своей энергией она даст фору молодым.

На Сахалин приехала со своей малой родины, с Урала. Как большинство, хотела поработать на путине один сезон, но осталась в областной столице надолго. В нынешнем году будет 65 лет с той поры, как женщина приехала на остров. Здесь ее спортивные пристрастия (в школе она занималась акробатикой) легли на благодатную почву. Переселенка сдавала нормы ГТО, играла в волейбол. В общем, вела активный образ жизни, ее ставили в пример многим.

А с моржеванием познакомилась в 1983 году, когда стала заниматься в клубе любителей бега, который вел покойный ныне Игорь Кадолов. Люди даже зимой выходили на дистанцию в легком облачении, чем удивляли многих, вспоминает южносахалинка. Она иногда и сама таким способом добиралась от своего дома возле СИЗО, до УВД, где работала на узле связи. На рабочем месте переодевалась и приступала к исполнению обязанностей. Можно сказать, купание в холодной воде стало следующей ступенью закаливающего бега.

Тогда новоявленные моржи обосновались на первом этаже здания детской железной дороги в городском парке, там была лыжная база железнодорожников. Рядом, возле водоема, и открыли свою ледяную купель. Желающих посмотреть на них всегда было много, а вот последовать их примеру не решался никто.

– Помню свое первое ощущение от погружения в прорубь, – с улыбкой вспоминает Маргарита Ибрагимовна. – Было непривычно, а оттого и страшно. Окунулась – и ничего не поняла. Не пронзил холод, не свела судорога. И жарко не стало. Пошла во второй раз. Уже представляла, что это такое. Страх отступил. Так и втянулась. Теперь без холодной воды жизни своей не представляю.

Альтернативу проруби она находит и летом – рядом с дачей есть речка, которую солнце прогревает не сильно. Это здорово помогает снять усталость от огородных хлопот. Приучила к этим процедурам внука Алексея. От речки он плавно перешел к моржеванию. Потом втянула и правнука Тимура, ему сейчас 9 лет. Еще немного – и сможет окунуться в прорубь.

Мало того, Маргарита Тартышная смогла увлечь моржеванием жительницу соседней Японии Эри Гото – они познакомились в начале нынешнего века, когда гостья приехала преподавать японский язык в СахГУ. Женщина говорила по-русски, барьеров для общения поэтому не было, так что Тартышная легко смогла живописать всю прелесть зимнего купания.

– Боевое крещение Эри Гото состоялось 8 марта 2001 года, – вспоминает Маргарита Ибрагимовна. – Потом она повторила подвиг еще раз и еще. А скоро купание в проруби вошло у нее в привычку. Можно сказать, она приняла нашу философию здорового образа жизни. Стала частой гостьей на моей даче. В 2003 году Эри уехала к себе в Японию, поскольку закончился контракт, но полюбившееся на Сахалине хобби не оставила. Мы долго переписывались…

Года 3 – 4 назад члены клуба сменили прописку – ушли с привычного места в городском парке на Весточку. Там удобнее, объясняет руководитель организации Валерий Кучинский – домик более просторный, есть печка, баня. Для начинающих в такой обстановке психологически легче преодолеть барьер и окунуться. Никто не требует стремиться к каким-то результатам. Каждый выбирает для себя наиболее оптимальный режим. Кто-то сначала идет в парную, потом в воду. Кто-то ныряет в шапочке для купания, кто-то (и Маргарита Ибрагимовна в их числе) без. Кто-то перед купанием обтирается снегом, кто-то делает физзарядку.

Главное – все получают заряд бодрости и удовольствие. Ограничений по возрасту нет. Надо только, чтобы не было противопоказаний по здоровью. Ну а потом, как Маргарита Тартышная и Валерий Кучинский, можно подняться на следующую ступень – зимнее плавание. В арсенале у них участие в российских и международных соревнованиях. Среди ближайших стартов – кубок Дальнего Востока по зимнему плаванию в столице Приморья. Все надеются, что скоро снимут ковидные ограничения в Китае и тогда там возобновятся соревнования.

Ледяная вода имеет притягательную силу, в чем убедилась медик Ольга Овсянникова. Она с детства занималась плаванием, получила первый разряд, закончив институт физкультуры, стала работать тренером по этому виду спорта. Потом окончила медицинский институт, сейчас работает врачом-реабилитологом в южно-сахалинской горбольнице. Все это время не бросала занятий спортом, увлеклась триатлоном – он объединяет в себе плавание, бег и гонку на велосипеде.

– В 2021 году мне предложили поучаствовать в соревнованиях Кубка Сахалинской области по плаванию в холодной воде. Состязания проходили в Аниве, – вспоминает она. – Я согласилась, показала весьма неплохой результат. Потом предложили поехать на такие же старты в Карелию. Там я тоже удачно выступила. Жду теперь следующих состязаний. Свою жизнь без них, как и без триатлона, уже не представляю.

Другая ее коллега по увлечению, Юлия Сидоренко, к проруби пришла, можно сказать, из другой стихии, из неба. Она более 20 лет прыгает с парашютом, служит в пограничной части. Первый раз окунулась ради любопытства более 10 лет назад и не смогла остановиться. Не так давно увлекла за собой в небо сослуживца Никиту Безрук – парень смеется, что перед ольгиным живописанием не смог устоять. Так же красочно она описала ему зимнее плавание. Никита взял с собой на Весточку свою супругу Софию. Вместе они первый раз окунулись в прорубь.

– Это действительно здорово, словами не передать, – поделились своими впечатлениями молодые люди.

Наверняка они пополнят семью островных моржей.

Евгений АВЕРИН.

Фото из личного архива Валерия Кучинского.

Кстати

По сведениям министерства спорта нашей области, региональная Федерация зимнего плавания создана в 2021 году. В нее входят 35 человек. Сахалинские спортсмены участвовали в русском открытом Кубке Тихого океана по этому виду спорта (Владивосток, 2021 год); в I этапе Кубка России (2022 год, Благовещенск); в соревнованиях пловцов Дальнего Востока (2022 год, Владивосток). Из-за ковидных ограничений не было возможности выезжать на международные турниры. Хорошим смотром и пробой сил стали областные соревнования, прошедшие в ноябре прошлого года в Пригородном (Корсаковский район). На нынешней неделе, 20 – 22 января, сахалинцы должны поехать на II этап Кубка России в Хабаровск. В команде взрослых 7 человек, в юношеской – 4 человека. В феврале состоятся III и IV этапы Кубка.