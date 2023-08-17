Холодный рыбный салат с чесночными стрелками

Для приготовления этого оригинального блюда с ярко выраженными острыми восточными нотками используют и красную, и белую речную рыбу. Вот как оно готовится из горбуши. Рыба предварительно должна быть хорошо проморожена, для чего ее держат 15 суток в морозилке при температуре около –30 градусов. Затем ее размораживают и разделывают на филе, удаляя все косточки. Посыпают половинки тушки смесью соли и сахара в соотношении два к одному и помещают на сутки в холодильник для просолки. Полученную малосольную рыбку подвешивают на ночь, чтобы стекла жидкость.

Следующий этап – приготовление чесночных стрелок. На одну горбушину берут примерно килограмм этого продукта. Стрелки нарезают кусочками примерно по пять сантиметров.

Сначала в глубокой сковороде обжаривают на растительном масле измельченную луковицу средних размеров. К луку добавляют одну столовую ложку острой корейской приправы – пасты янним.

Она продается в готовом виде, основу составляет смесь красного перца, чеснока и паприки. Следом отправляют в сковороду 8 столовых ложек соевого соуса. Смесь тушится, пока не испарится излишняя влага.

На завершающем этапе помещают в сковороду чесночные стрелки. Перемешивают и тушат до готовности. Если стрелки молодые, достаточно пяти минут. Если не очень – тушат до момента, когда они размягчатся, но при этом не потеряют своей формы.

В полученный продукт отправляют ломтики малосольной рыбы. Еще раз все перемешивают и размещают на ночь в холодильнике. К столу блюдо можно подавать на следующий день.

Пасту янним можно приготовить по упрощенному рецепту самостоятельно. На 250 миллилитров воды берут 100 граммов красного перца и 200 граммов измельченного чеснока.

Перемешают эти компоненты, добавляют три столовые ложки соевого соуса (вместо соли) и некоторое время держат в холодильнике. Приправа не предназначена для долгого хранения, нужно употребить ее в пищу в течение суток.

Приятного аппетита!