Хор Сретенского монастыря выступил на Сахалине с программой «Великой Победе посвящается»

В конце минувшей недели, благодаря компании «Роснефть», южносахалинцы побывали на уникальном концерте, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На карте России областная столица стала самым восточным городом, где хор Сретенского монастыря (г. Москва) поделился со слушателями нетленным песенным наследием по тематике военных лет.

Примечательно, что право открыть концертную программу на сцене конгресс-холла ТДЦ «Столица» прославленный коллектив делегировал молодым сотрудникам АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» Кристине Журавлевич и Антону Бабанову. Победители корпоративного фестиваля «Энергия талантов», они исполнили песню «Закаты алые», что было для них большой честью и наградой.

А затем началось концертное представление в двух отделениях. Его лейтмотивом стала мысль: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». И хористы Сретенского монастыря донесли её до слушателей, обратившись в своём уникальном и многожанровом проекте не только к музыкальным шедеврам, но и к высокой поэзии, исповедальным историям о незаурядных судьбах фронтовиков.

Как оказалось, был в этом замысле и элемент интригующей неожиданности. Если в начале концерта рассказы о героях воспринимались залом как общечеловеческая дань памяти мужественным соотечественникам, то к финалу программы стало ясно: участники хора с экрана рассказали военные истории своих семей. Они поделились радостями и печалями и словно провели слушателей по неимоверно трудным дорогам войны к дому, к салютам Победы. Рассказали о том, сколько преград, невыносимых потерь пришлось преодолеть бойцам! А многих этот путь так и не привёл к родному порогу. Лица героев глянули в зал с фотографий далёких 1940-х.

– Когда мы рассказываем о своих родственниках, для нас самих это тяжёлый момент, – рассказал солист хора Александр Бородейко. – Мы через себя всё пропускаем, делимся сокровенным и со зрителями, и друг с другом. Себя лучше узнаём несмотря на то, что много лет работаем вместе. Думаем, зрители не останутся равнодушными.

Так и случилось. Зал овациями откликался на каждое произведение, ведь в рассказы о фронтовиках хор органично вплетал речитативно «прочтённую» песню «Священная война» и такие же нетленные, вечные произведения, как «Дороги», «Прощание славянки», «В землянке», «Катюша», «Тёмная ночь», «Смуглянка»… В программу концерта вошли и композиции более позднего времени, тоже ставшие настоящими шедеврами: «Песня-сказ о Мамаевом кургане», «Последний бой», «Пропавшим без вести», «Нам нужна одна победа», «Иволга», «День Победы»… Эмоциональности и пронзительности выступлениям прибавили видео­ряд, звуковые и световые спецэффекты.

Хор Сретенского монастыря (худ. руководитель Андрей Полторухин, директор композитор Фёдор Степанов) порадовал зрителей высочайшим вокальным мастерством. Пожалуй, его можно определить как эталонное. Оваций с возгласами «Браво!» заслужили и солисты: Василий Старцев, Михаил Миллер, Александр Препелица, Михаил Туркин, Вадим Зарипов, Иван Леонов, Александр Бородейко, Сергей Севастьянов.

Особо хочется отметить, что к успехам прославленного коллектива вот уже десять лет самым непосредственным образом причастна ПАО «НК «Роснефть». Она же является генеральным спонсором концертной программы, посвящённой 80-летней годовщине Великой Победы.

– Только благодаря «Роснефти» мы имеем технические возможности вывезти всё оборудование и давать концерты на высоком уровне, с видеорядом, – сообщил Александр Бородейко. – Всё это обязывает нас так исполнять произведения, чтобы максимально раскрыть музыкальные образы. Наш коллектив – семья, где в чести братство и духовное единство. Уникальность хора в том, что нет равнодушных к своему делу людей. Это самое ценное.

Открывая концерт, артисты задавались вопросами: между нами и первым мирным рассветом – 80 лет, огромная толща времени. Отчего же День Великой Победы не становится дальше от нас? Почему этот праздник остаётся пронзительно вечным? Ответом на вопросы стала вся трёхчасовая программа концерта. И слова: «Два светоча – любовь и благодарность горят на Земле в этот день. И этот свет не погаснет».

Завершилось действо своего рода мартирологом с фотографиями героических родственников певцов.

Память о них, как и о всех фронтовиках, жива. Их подвиг бессмертен.

Людмила Степанец.