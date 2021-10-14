Хорошее дело. Жителям Сахалинской области предлагают участвовать в акции «Мечта ветерана»

Цель социального благотворительного проекта — собрать несбывшиеся мечты ветеранов, а после – помочь осуществить их совместными усилиями.

Чтобы стать участником проекта, любой желающий может рассказать о мечте ветерана на сайте https://мечтаветерана.рф или помочь осуществить ту, что уже там опубликована. Для этого нужно просто нажать кнопку «Осуществить мечту ветерана».

В итоге появится форма, которую необходимо заполнить и указать контактные данные для обратной связи.

Проект реализуется во всех регионах РФ. На сегодняшний день исполнено более 400 желаний героев. Среди участников проекта такие известные личности, как Леонид Якубович и Надежда Бабкина.

На сайте https://мечтаветерана.рфуже сейчас можно увидеть десятки желаний участников Великой Отечественной войны. Кто-то из них хочет отремонтировать крыльцо или крышу своего дома, другие ищут своих друзей молодости.