Хорошего праздничного настроения! Желают островитянам журналисты «Советского Сахалина». И для этого есть повод

Меньше месяца остается до 140-летия областной столицы. К этой дате подготовлена большая программа «Культурная столица». Стартует она уже на следующей неделе с безусловно яркого в истории области события – проекта газеты «Советский Сахалин» «Воспетые острова». При всесторонней поддержке и участии городских властей в рамках этого проекта пройдут сольный концерт нашего земляка московского композитора Игоря Слуцкого и гала-концерт авторов и исполнителей песен про Сахалин и Курилы.

Гала-концерт состоится в Южно-Сахалинске 27 августа на картодроме городского парка им. Ю. Гагарина в 16 часов. Сахалинские авторы представят свои лучшие композиции про родные острова – в разных жанрах и стилях. По замыслу организаторов гала-концерт откроет выступление Игоря Слуцкого. Известный в России композитор родился в Александровске-Сахалинском, всегда с душевной теплотой вспоминает свою малую родину. В проекте «Воспетые острова» состоялась презентация двух его песен.

26 августа в 19.00 Игорь Слуцкий выступит со своей сольной программой в киноконцертном зале «Октябрь».

Проект «Воспетые острова» газета объявила летом прошлого года, пригласив профессиональных и самодеятельных авторов собрать коллекцию из музыкальных композиций о родном крае к 75-летию области в ее нынешних границах.

Первый рассказ об истории создания песни о Сахалине и ее авторах появился 13 июля. К публикации в газете прилагался QR-код, по которому можно найти видеозапись песни на сайте и в соцсетях.

Трудно было даже предположить, какой шквал откликов и предложений не только у нас в регионе, но и за рубежом последует за первыми публикациями. Читатели и пользователи соцсетей подсказывали новые адреса, участников проекта становилось все больше, музыкальная коллекция активно пополнялась новыми песнями.

Газета еженедельно объявляла новые имена. И вот итог – с июля 2021 года по 19 августа 2022-го в рамках проекта в свет вышло 56 статей. А в них – более сотни фамилий авторов музыки и текстов, а также вокалистов. Целый творческий отряд влюбленных в Сахалин!

Редакция газеты приняла решение продолжить замечательный проект и после юбилейных торжеств.

А в эти дни он станет своеобразным камертоном предпраздничного настроения для южносахалинцев и гостей областной столицы.

После гала-концерта «Воспетых островов» последует волна массовых мероприятий.

10 сентября в Южно-Сахалинске состоится традиционное праздничное шествие в честь Дня города. Как рассказала директор департамента культуры и туризма горадминистрации Ирина Герасимова, в нем примут участие делегации со всех районов области. И все творческие мероприятия праздничной декады будут посвящены истории не только областного центра, но и всей островной области. Ведь этот год юбилейный и для всего региона – ему 75!

– Праздничное шествие пройдет не по улице Ленина, как раньше, а по улице Горького, потому что основной площадкой празднования станет площадь Победы, – пояснила Ирина Герасимова. – А с 5 сентября весь Коммунистический проспект превратится в большой променад, где разместят уличные фотостенды, интерактивные площадки, выставку-инсталляцию, фотозоны, погружающие в разные эпохи истории областного центра. Проспект превратится в музей под открытым небом. Параллельно все дни будут идти праздничные концерты – на разные возрасты и вкусы.

9 сентября в городском парке состоится необычный концерт на понтоне, водное и пиротехническое шоу. Организаторы обещают, что это будет неповторимое зрелище. На одной из парковых площадок пройдет фестиваль ким-чи – желающие смогут поучаствовать в мастер-классе и, само собой, продегустировать это корейское блюдо. После можно будет потренироваться в изготовлении предметов из глины на мастер-классе по гончарному искусству. Художники предоставят свои картины, любители танцев смогут посоревноваться в данс-баттле, для маленьких южносахалинцев приготовлено море развлечений в детском городке…

Вечером 9 сентября посетителей парка приглашают на концерт певицы Светланы Маслиной-Козловой.

Основные торжества к 140-летию развернутся в субботу, 10 сентября. Эпицентром празднования станут площадь Победы и городской парк, отметила директор городского департамента культуры и туризма.

Завершением торжеств станет большой праздничный вечерний концерт на площади Победы, где выступят приглашенные артисты: дуэт Galibri & Mavik, автор-исполнитель Сергей Трофимов и танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA. Особым сюрпризом станет ночное шоу дронов. По традиции в финале всех ждет большой фейерверк.

Подробнее о праздничной программе и работе всех площадок к 140-летию Южно-Сахалинска можно узнать в специальном разделе на официальном сайте администрации города.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Возьмите на заметку

В рамках праздничного променада на площадке перед Домом правительства области (Сахинцентр) появятся макеты знаковых объектов области – нефтяной вышки Зотова, Трех Братьев, Клоковского водопада и пр. Рядом обустроят лаундж-зону, где можно будет расписать медведя – символ герба города.

8 сентября наградят почетных граждан Южно-Сахалинска, объявят имена тех, чьи фотографии появятся на городской Доске почета, вручат премию мэра.

9 сентября в городском парке подведут итоги Кубка мэра по теннису.