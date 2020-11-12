Хороший вариант. Педагогу не придется ездить на работу из села в город

Похоже, Новый год семья учителя Ольги Васильевны Мартыновой, проживающей в с. Советское, встретит в двухкомнатной квартире г. Долинска.

Завершилась четырехлетняя канитель по поводу переселения этой семьи из дома, признанного аварийным еще в 2016 году. В нем прибывшая с материка семья прожила 33 года, причем в условиях, оставлявших желать лучшего. Со временем ситуация ухудшилась – фундамент здания просел, в стенах появились сквозные трещины, а в подвале стала застаиваться вода.

Четыре года власти городского округа «Долинский» предлагали педагогу либо подремонтировать квартиру, либо переселиться в дом с печным отоплением, либо согласиться на вторичное жилье с. Стародубское. Но эти варианты не устраивали семью, ведь Ольга Васильевна преподает историю и обществоведение в средней школе № 1 г. Долинска.

В разные инстанции уходили письма от Мартыновых с просьбой предоставить равноценные квадратные метры в городе, но приходили отказы. Помогло лишь обращение в региональное отделение общероссийского народного фронта.

Елизавета Андреева.