Хорошо, да не очень

Когда меня спрашивают родные из других регионов страны, как у нас работает здравоохранение, я искренне говорю: «Хорошо. Если возникнут проблемы, попасть в поликлинику можно. Есть и терапевты, и узкие специалисты, диагностического оборудования вдоволь. Грех жаловаться».

Объективно наше здравоохранение как будто на высоте. Но начнешь вспоминать личный опыт походов за здоровьем на протяжении двух последних лет и приходишь к выводу, что, собственно, хождений много, а толку мало.

Например, осенью прошлого года я трижды записывалась к терапевтам, чтобы взять талон к травматологу-ортопеду в консультативно-диаг­нос­тический центр (КДЦ), а за два месяца этот специалист так и не появился в расписании. Я наблюдалась у него пять лет, дважды в год делала инъекции в суставы. Раньше брала к нему талоны прямо в КДЦ, потом порядки сменились, требовалось направление терапевта, поскольку в нашей поликлинике этого специалиста нет. Прошлой весной талон к ортопеду добыла, а осенью не получилось. Были куплены заранее дорогие лекарства (одна ампула стоит 11 тыс. рублей), а допуска к моему врачу так и не было. И уже, видимо, не будет. По-моему, в КДЦ запрещено принимать пациентов из других поликлиник.

Чтобы записаться к гастроэнтерологу, пришлось посетить двух терапевтов. Да и гастроэнтеролог оказался в другой поликлинике, что не обрадовало.

Стало трудно попасть именно к своему участковому терапевту. Хотелось бы постоянного наблюдения у одного заинтересованного врача. Однако талоны получается брать все к разным. А они почти все молодые, неопытные и вникать глубоко в проблемы «разового», случайного вроде бы пациента не намерены.

Направление на анализы дает один терапевт, чтобы узнать результаты, записываешься к другому. И тот другой какого-то действенного лечения, как правило, не назначает и талона на повторный прием, чтобы увидеть результативность лечения, не дает. Надо снова записываться – уже к третьему. Погуляв из кабинета в кабинет, я, например, осталась при своих интересах и сейчас занимаюсь самолечением, вспоминая прежние назначения квалифицированных врачей.

Если бы я пришла с той жалобой, с которой посетила очередного молодого специалиста, к своему бывшему участковому терапевту, реакция была бы совсем другой. Галина Сергеевна Челялитдинова, у которой я наблюдалась более четверти века, может быть, назначила бы инъекции витаминов, препаратов, поддерживающих функции больного органа.

Предложила бы направление в дневной стационар. Но Галину Сергеевну руководство, видимо, ценило мало, и она ушла два года назад, о чем жалеют почти все пациенты нашего участка. А «чужой» молодой врач вежливо поулыбался, и я ушла с тем, с чем пришла.

Недавно делала компьютерную томографию органов брюшной полости, которую прохожу ежегодно. В прошлогоднем заключении приводился ряд диагнозов, которые в нынешнем напрочь отсутствовали. Многолетние хронические заболевания как будто за год вылечились или пропали.

– Конечно же, никуда они не пропали, – прокомментировал терапевт, – просто писали протоколы разные специалисты. Может, квалификации разные, разное отношение к делу…

И какой толк от этого неполноценного протокола?

Надежда Петрова, г. Южно-Сахалинск.