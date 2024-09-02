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Хорошо каланам на острове Уруп

Фото ria.ru.

Участники морской экспедиции Фонда «Природа и люди» в течение двух недель исследовали 175 кв. километров акватории о. Уруп (Курильский район).

Там, как и в прошлом году, они зафиксировали 530 каланов (чуть больше трёх на 1 кв. километр).

Это говорит о том, что местное стадо морских обитателей стабильно. Животные на этой территории чувствуют себя хорошо, поясняет сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Светлана Артемьева.

– Тем не менее мы понимаем: этот район необходимо охранять и ограждать от антропогенного воздействия, – констатирует участница экспедиции. – Он очень важен для всей популяции каланов в России. Особенно сейчас, когда на северных Курилах, побережье Камчатки и Командорских островов численность животных в последние годы катастрофически падает.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ.

 

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