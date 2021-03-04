В отдел МВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего жителя Углегорска о том, что его обманули и похитили у него денежные средства в сумме 15 тысяч рублей.

Мужчина, запустив на своем сотовом телефоне один популярный мессенджер, получил ссылку с сообщением о возможности заработать полмиллиона рублей за 15 минут на покупке ценных акций.

Перспектива быстрого заработка больших и легких денег мужчину окрылила. Перейдя по ссылке, оказался на сайте, администратором которого был некий гражданин по имени Т., и подписался на его канал.

Администратор проконсультировал, что для получения дохода необходимо отправить на карту деньги для покупки акций. Дебютант финансового рынка перевел около двух тысяч рублей и получил эсэмэску от администратора – вы заработали полмиллиона. Но для получения денег необходимо погасить комиссию в сумме около пяти тысяч рублей, что мужчина и сделал.

Затем администратор сообщил, что не может перевести 500 тысяч рублей, так как возникли проблемы с комиссией, и ее надо погасить. И мужчина, стремясь устранить все препятствия на пути к получению заветной суммы, еще перевел деньги.

Наконец администратор написал, что заработанные денежные средства поступят ему примерно через 10 минут. Но… опять возникла проблема – банк заблокировал транзакцию. И нужно опять перевести сумму на номер счета, который укажут. После выполнения и этой инструкции 500 тысяч так и не пришли…

Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).