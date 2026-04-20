«Хозяин тайги» у порога: в районе «Востока» застрелен медведь, выходивший к пищеблоку

Как сообщили в «Южном лесном хозяйстве», тревожный сигнал о появлении опасного зверя поступил 19 апреля. К моменту прибытия на место лесничих медведь успел ретироваться в лес. На следующее утро он объявился снова, передвигался у забора с восточной стороны. Судя по всему, зверя привлекали запахи с пищеблока.

— Было принято решение об отстреле медведя, поскольку он представлял угрозу для людей. Что, собственно, и было сделано утром 20 апреля, — сообщил редакции лесничий Дмитрий. По внешним признакам это был медведь в возрасте около 4 лет.

В прошлом году «Советский Сахалин» посвятил не одну публикацию о медвежьей проблеме. Косолапые активизировались примерно в это же время, в самом начале третьей декады апреля. Причем в разных районах острова: Смирныховском, Ногликском, Холмском, Долинском… Раннее их пробуждение специалисты связывали с быстрым таянием снега и недостатком естественных кормов в дикой природе: зелени ещё не было, рыбы тоже. Добывать коренья в мерзлой земле было сложно. Вот и потянулись звери ближе к человеку.

Главный лесничий корсаковского лесничества Сергей Градов сообщил, что в Корсаковском районе пока случаев появления медведей поблизости от человека не зарегистрировано. Об этом же говорит и Наталья Шарухина, председатель СНТ «Брусничка». В прошлом году звери «терроризировали» дачников весь тёплый сезон.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

