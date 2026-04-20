Понедельник, 20 апреля, 2026
Домой НОВОСТИ

«Хозяин тайги» у порога: в районе «Востока» застрелен медведь, выходивший к пищеблоку

Фото ИИ.

Как сообщили в «Южном лесном хозяйстве», тревожный сигнал о появлении опасного зверя поступил 19 апреля. К моменту прибытия на место лесничих медведь успел ретироваться в лес. На следующее утро он объявился снова, передвигался у забора с восточной стороны. Судя по всему, зверя привлекали запахи с пищеблока.

— Было принято решение об отстреле медведя, поскольку он представлял угрозу для людей. Что, собственно, и было сделано утром 20 апреля, — сообщил редакции лесничий Дмитрий. По внешним признакам это был медведь в возрасте около 4 лет.

В прошлом году «Советский Сахалин» посвятил не одну публикацию о медвежьей проблеме. Косолапые активизировались примерно в это же время, в самом начале третьей декады апреля. Причем в разных районах острова: Смирныховском, Ногликском, Холмском, Долинском… Раннее их пробуждение специалисты связывали с быстрым таянием снега и недостатком естественных кормов в дикой природе: зелени ещё не было, рыбы тоже. Добывать коренья в мерзлой земле было сложно. Вот и потянулись звери ближе к человеку.

Фото сгенерировано нейросетью ГигаЧат.

Главный лесничий корсаковского лесничества Сергей Градов сообщил, что в Корсаковском районе пока случаев появления медведей поблизости от человека не зарегистрировано. Об этом же говорит и Наталья Шарухина, председатель СНТ «Брусничка». В прошлом году звери «терроризировали» дачников весь тёплый сезон.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ