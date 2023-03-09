«Храни тебя мой талисман!» Дети присоединились к всероссийской акции в поддержку воинов в зоне спецоперации

Инициатива исходит от общерос­сийс­кого об­ществен­но-го­су­дарст­вен­ного движения детей и молодежи «Движение первых». Первыми в этом случае ока­зались воспитанники школы села Онор Смирныховского района.

Почти 80 школьников всех возрастов в свободное от учебы время оформляли оригинальные брелоки-талисманы для воинов, несущих службу в зоне проведения специальной военной операции. Между прочим, охват получился впечатляющим, ведь в школе в общей сложности сегодня 94 учащихся. Ребята отнеслись к этому занятию с особенным старанием и любовью. Тем более что у некоторых из них в зоне СВО отцы. Поэтому и надписи на брелоках «Я с тобой!», «Вернись с Победой», «Храни тебя мой талисман» читаются и воспринимаются с особым чувством… Это ведь очень личное!

Талисманы получились разнообразными. Одни в виде деревянных кружков с изображениями и надписями. Такие можно носить на груди на прочной ленточке. Другие – настоящие ракушки, покрытые лаком, с изображением острова-рыбы под названием Сахалин.

Еще одну вариацию предложили второклассник Богдан Штрын¸в и его мама Светлана Николаевна. Это искусственные гвоздики. Они совсем как настоящие и обязательно будут радовать бойца и напоминать ему о доме.

– Проводя акцию, мы внесли частичку своей доброты и родного края для тех, кого любим и ждем! Делимся добротой своих сердец, – рассказала главный организатор, советник директора школы по воспитанию, учитель биологии и химии Валентина Старостенко.

В районном управлении образования сообщили, что все изготовленные брелоки аккуратно упакованы. Посылка отправится к месту назначения через региональный штаб движения #МЫВМЕСТЕ, действующий в Южно-Сахалинске. Акцию в районе продолжат школы сел Буюклы, Победино и Первомайск.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.