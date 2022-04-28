Хроническое перемещение в особо крупном размере. Пока на берегу «осваивают» дальневосточные гектары, озеро мелеет прямо на глазах

О том, какое неожиданное применение порой получает дальневосточный гектар, мы не раз рассказывали в своих материалах. Достаточно назвать статью «Редиска в шламе» (см. «Советский Сахалин» № 8 от 5 февраля 2021 года) о предприимчивых людях, которые организовали на дальневосточном гектаре полигон для утилизации нефтяного шлама.

А вот еще один пример явно нетрадиционного отношения к дальневосточному гектару. Во всяком случае, подобное отношение к земельному участку невольно вызывает вопросы.

Пляж в загоне

Есть в Корсаковском районе такое озеро – Хвалисекое. Это одно из любимых мест отдыха жителей южной части Сахалина. Берега у озера песчаные, прибрежная часть акватории мелководна, поэтому вода здесь прогревается очень быстро. Не удивительно, что летом многие сахалинцы приезжают на озеро отдохнуть. Особенно нравится здесь бывать семьям с детьми: малыши часами могут барахтаться в воде, прогретой до комфортной температуры.

Два года назад на озерных берегах появились люди и машины. Песок начали загружать и куда-то вывозить. И совсем скоро среди местных жителей пошли разговоры о том, что песок одна из сахалинских компаний использует для производства товарного бетона.

– С тех пор это пляжное место планомерно уничтожается, – считает житель села Вторая Падь Андрей Иванов. – Добыча песка, которая ведется уже года два, нанесла природному пляжу непоправимый урон. И все это происходит на виду у контролирующих органов…

Расстраивает Андрея Борисовича и то, что возникший здесь песчаный карьер практически перекрыл подъездные пути к традиционным местам отдыха. Стало невозможно добраться до озера, подъехать к лодочному причалу.

А главное, добыча песка наносит местной экосистеме непоправимый урон, поскольку работы ведутся в границах водоохраной зоны. И без того мелкое озеро сейчас активно высыхает. Того и гляди, оглянуться не успеем, как от прежнего великолепия останется лужица воды размером с чайное блюдце. И кому тогда, спрашивается, выставлять законные претензии, что такое замечательное озеро не уберегли?

Чудеса перемещения

Впрочем, проблема экологического благополучия на островах чиновников все же волнует.

Не далее как в ноябре 2020 года министерство экологии правительства области попыталось обратить внимание правоохранительных органов на добычу песка в Корсаковском районе. В заявлении, поданном в ОМВД России по ГО «Корсаковский», сообщалось, что «… В селе Охотском Корсаковского района на дальневосточных гектарах с кадастровыми номе­рами 65:03:0000006:448, 65:03:0000006:450 и 65:03:0000006:485 не­из­вест­ны­ми лицами добывается песок». И что природный материал используется для приготовления товарного бетона на производственной базе СП ООО «Ваккор», расположенной в Корсакове.

В ходе проверки выяснилось, что песком занимаются ООО «Монолит» и ООО «Восток-ДСМ». В их адрес были направлены запросы о предоставлении документов на добычу и поставку песка и песчано-гравийной смеси. Но, как сообщается в документе, «на момент окончания проверки ответы на указанные запросы не поступили».

Впрочем, это не помешало проводившему проверку лейтенанту полиции М. Зеленскому из Корсаковского ОМВД вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добычи и вывоза песка с дальневосточных гектаров. Основание – отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Интересен вывод, который при этом делает сотрудник полиции: «Сам по себе факт вскрытия поверхности и перемещения грунта, равно и как сам факт перемещения специальной техники и грузового транспорта не может свидетельствовать об осуществлении противозаконной деятельности, поскольку данные участки были предоставлены для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с условиями договора аренды».

Вот и получается: мало ли для чего владельцам дальневосточных гектаров понадобилось вскрывать поверхность участков? А затем перемещать десятки и сотни кубометров песка в неизвестном для полиции направлении. Главное, что владельцы дальневосточных гектаров при своих правах!

Ведь им «…были предоставлены земельные участки для осуществления на них любой, не запрещенной законом, деятельности. При этом сведений о том, что указанные лица получили их, заведомо зная о залегании на поверхности полезных ископаемых, равно как и с целью их извлечения для использования в корыстных целях, не имеется».

Вот такая цитата, из которой совершенно непонятно, знали владельцы гектаров о залегании на поверхности полезных ископаемых или же поверхностями совершенно не интересовались. Вот как выписали каждому из них по гектару, так с тех пор про извлечение ископаемых и разговора нет.

А кто же тогда выкопал на берегу озера Хвалисекое целый карьер по добыче речного песка? И куда именно сотни тонн ископаемых успели за год переместиться?

Нет съемки – и дела нет!

На поиски ответа ушло примерно полгода. Содержался он в очередном официальном письме, пришедшем из УМВД России по Сахалинской области.

В нем уже знакомые нам детали о земельных участках и безвозмездном пользовании. Абзац о залегании на поверхности дальневосточных гектаров полезных ископаемых в письме тоже присутствует. Но есть и кое-что новое. В частности, владельцы одного из гектаров пояснили, что «на участке проводились работы по перемещению и вывозу песчано-гравийной смеси на арендуемую территорию для хранения». Реализацией песка граждане, по их словам, не занимались.

Вот все и объяснилось! Просто взяли – и переместили. На арендуемую территорию. А сколько именно песка вывезли и зачем вообще надо было его по Корсаковскому району перемещать, из письма не известно.

И еще одна деталь. В ходе проверки была проведена маркшейдерская съемка местности с участием специалиста-маркшейдера. Установить объемы изъятого на прибрежных участках грунта не представлялось возможным – «ввиду отсутствия первоначальной топографической съемки прибрежных участков местности в районе села Охотское».

Словом, и на этот раз возбуждать уголовное дело оказалось не из чего. Отсюда и соответствующий вывод: «…В результате проверочных мероприятий признаки правонарушения… не усматриваются».

А в конце письма добавлено: «…Материал находится на проверке в надзорном органе». И что дальнейшие проверочные мероприятия обязательно будут продолжены – «с целью всестороннего изучения обстоятельств дела, необходимого для принятия законного и обоснованного решения».

Не в пользу экологии

Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына.

– С экологической точки зрения здесь есть бесспорное нарушение Водного кодекса, который прямо запрещает распашку земель в прибрежной полосе, – считает главный общественный эколог. – Защитная полоса на озере Хвалисекое составляет 50 метров. И если участки распаханы до самого уреза воды, конечно же, это грубейшее нарушение. В таких случаях Рос­комнадзор должен привлекать владельцев участков к ответственности. Ведь уничтожение растительности однозначно негативно влияет на хрупкую экологическую систему.

На публичной кадастровой карте я нашел два из тех трех участков, о которых здесь идет речь. И посмотрел, для каких целей они предназначались при оформлении. Это скотоводство, садоводство, выращивание тонизирующих лекарственных растений… Даже занятие сельским хозяйством! Удаление и перемещение верхнего слоя этим целям вряд ли соответствуют.

Вообще, очень странно, что органы земельного контроля не нашли здесь никакого нарушения. Сами действия, которые ведутся на дальневосточных гектарах, свидетельствуют не в пользу экологии.

Что касается незаконной добычи песка, то я вполне это допускаю. Впрочем, это лишь предположение, такие факты надо доказывать. И кому, как не региональному министерству экологии, интересоваться этой проблемой и выяснять все обстоятельства, связанные с использованием дальневосточных гектаров?

А выяснить необходимо. Сам факт обнаружения на берегу озера фактического карьера для добычи песка предусматривает ответственность – от административной до уголовной. Ведь это практически кража у государства ископаемых и незаконная предпринимательская деятельность. Тем более если песок добывают в производственных объемах. Это грубейшее нарушение законодательства.

Вот здесь как раз и необходимо участие соответствующих госструктур – Госкомконтроля, регионального министерства экологии, администрации Корсаковского ГО, наконец, правоохранительных органов. Экология не должна страдать при любой ситуации.

Ждем?

– В настоящее время мы отправили три обращения – губернатору области, в природоохранную прокуратуру и в областную думу. Ждем ответной реакции, – сообщил Андрей Иванов.

Пока что никакого ответа нет. И действий по защите. Само озеро Хвалисекое, правда, пока еще есть, но ситуация с ним достаточно сложная.

Местные жители уверены: если в ближайшее время вопрос о насильственном изъятии у природы полезных ископаемых в виде песка и пес­ча­но-гравийной смеси не будет решен, на будущий отдых у озера можно не рассчитывать.

Природа, она ведь такого отношения к себе не любит!

Игорь КАЛИНИН.