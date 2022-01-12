Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 января
- Механические мастерские Западно-Сахалинского горрыбтреста освоили выпуск гребных винтов для катеров. Уже сэкономлено много средств за счет литья гребных винтов на месте.
На днях в селе Дербинском (ныне Тымовское) при вновь выстроенной районной больнице открылось родильное отделение. Новое помещение оборудовано паровым отоплением и обставлено хорошей мебелью.
lАлександровская городская контора Сахалинторга открыла часовую мастерскую. Мастерская обеспечена большим количеством запасных частей для часов всевозможных марок и укомплектована опытными мастерами.
26 января
- Александровский райком угольщиков на первое полугодие 1947 года получил для горняков 44 путевки, большинство из них – на центральные курорты Советского Союза – Ялта, Алупка, Пятигорск, Ессентуки и т. д. Шахткомы приступили к отбору лучших стахановцев угольной промышленности и инвалидов Отечественной войны для посылки их на курортное лечение.
1 марта
- Кузнец тов. Талтугин и молотобоец тов. Борисов (колхоз «Чир-Унвд») брали обязательства к 15 апреля отремонтировать 3 конных плуга, 22 бороны «зигзаг», один окучник и сделать необходимое количество вальков. Благодаря стахановскому труду весь сельхозинвентарь кузнецы отремонтировали на полтора месяца раньше срока. Сейчас они работают над изготовлением киркомотыг, тяпок, лопат и другого мелкого инвентаря, выполняя ежедневные задания на 140 – 150%.
5 марта
- Городская контора Сахалинторга доводит до сведения населения, что столовые принимают от всех граждан овощи и картофель. За каждые сданные 15 кг капусты или картофеля отоваривают 1 кг ваты или 1 метром хлопчатобумажной ткани. За 20 кг сданных капусты или картофеля отоваривают 1 кг белой шерсти высшего качества.
21 марта
- (По телеграфу от нашего соб. корра из Охи). На промысле Эхаби пущен первый турбинный бур, тем самым положено начало турбинному бурению на острове. Пуск был поручен бригаде опытного мастера тов. Шевченко. 18 марта пройдены первые 130 метров. Свое задание бригада выполнила на 184%. Лучшая вахта этой бригады тов. Назарчука выполнила дневное задание на 230%, вахта тов. Рябченко дала 196% нормы. Контора бурения в этот день впервые за долгие месяцы отставания выполнила суточное задание на 172%. Сейчас готовится к пуску второй турбинный бур.
5 апреля
- Доярка совхоза «Советский Сахалин» Х. П. Богданова за перевыполнение плана по надою молока получила в порядке дополнительной оплаты труда 1090 литров молока.
19 апреля
- Анивокавагунский рыбкооп в этом году оборудует цех по изготовлению повидла из шиповника. За летний сезон цех выпустит для населения района 10 тонн готовой продукции. В этом же цехе будет изготовляться витамин С.
23 мая
- В Невельском заводоуправлении пищетреста организованы два рыбоколбасных цеха, производящие 25 – 30 тонн продукции в месяц. Такие же цехи организованы в Холмском, Корсаковском и Анивском заводоуправлениях. Они уже выполнили производственный план по выпуску продукции на 300%. Сейчас рыбоколбасные изделия, копченая, маринованная и соленая рыба поступают в магазины для продажи населению.
- Выполняя решение сессии Александровского городского Совета депутатов трудящихся, отдел благоустройства горкомхоза, а также организации и учреждения провели большую работу по озеленению города. За пять дней на улицах Александровска высажено свыше 4 тысяч корней декоративных деревьев и кустарников. Это тополя, акация, сосна, бархат, орех, сирень и черная смородина, взятые из городского питомника. В ближайшие 3 – 4 дня в Александровске будет посажено 13 тысяч деревьев.
- В этом году в нашей области будут проводиться большие работы по радиофикации. Строятся 7 мощных радиоузлов, из них 3 на Курильских островах и 4 – в больших городах южной части Сахалина. Будет протянуто свыше 80 километров радиолиний, это даст возможность радиофицировать много новых сельских населенных пунктов. В текущем году включатся 4 тысячи новых радиоточек. Голос Москвы и областного центра будут слушать трудящиеся во всех, даже самых отдаленных участках нашей области.
- Из Хабаровского края в Южно-Сахалинск самолетами доставлено 18 тысяч саженцев малины. Часть их будет высажена на опытных полях Сахалинской научно-исследовательской базы Академии наук СССР, значительная часть будет передана подсобным хозяйствам и колхозам области для массового разведения.
1 июня
- По решению Совета министров СССР организуется Сахалинский техникум бумажно-целлюлозной промышленности. В техникуме будут отделения технологии бумажного производства, механического оборудования бумажно-целлюлозных предприятий и электрооборудования. Для техникума набираются преподавательский состав, помещения, лаборатории.
- В Южно-Сахалинске открылся магазин по обеспечению кормящих матерей. Наряду с продуктами питания в нем имеется и детское приданое. В ближайшее время Сахалинторгом будет открыт магазин по снабжению детских домов, садов, яслей и больниц.
3 июня
- В Охинском районе все шире развертывается новое строительство. Порт Москальво должен переработать в эту навигацию десятки тысяч тонн грузов нефтепромыслов, разведок, конторы бурения. Здесь развертывается строительство большой эстакады. Строители обеспечены лесом.
- Большие работы ведутся в Восточном Эхаби, где летом этого года создается новый промысел. Группа строителей под руководством прораба Черепанцева ведет нефтепровод. Одновременно идет подготовка к строительству грунтовых дорог и узкоколейки. На днях сдана в эксплуатацию новая котельная. Через десять дней нефтяники получат в Восточном Эхаби 16-квартирный дом.