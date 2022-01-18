Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 июля
- Южно-Сахалинский пищевой трест проводит первые опыты по выращиванию культурного винограда на Сахалине. Весной из владивостокского плодопитомника на остров завезено 500 черенков винограда. В подсобном хозяйстве Невельского заводоуправления пищетреста разбит первый на Сахалине виноградник. Молодые побеги хорошо принялись.
- В это лето значительно улучшается кинообслуживание рыбаков Курильских островов. На Итуруп завезена с Сахалина звуковая кинопередвижка. Для рыбаков демонстрируются фильмы «Трактористы», «Первая перчатка» и последние выпуски киножурналов.
- В июле почтовое отделение связи вводит спешную доставку корреспонденции в г. Южно-Сахалинске. Специальная легковая машина будет развозить по учреждениям и организациям всю служебную корреспонденцию, газеты и журналы.
20 августа
- Судоремонтники Углегорского рыбокомбината приступили к строительству двух новых дрифтеров для пополнения рыболовецкого флота Западно-Сахалинского треста. Строительство дрифтеров ведут бригады тов. Решнянского и Павлова. Они уже заготовили материал для постройки корпусов, подвели днища. Бригады выполняют дневные задания на 110 – 135%.
9 сентября
- В 1948-м строительная контора комбината «Сахалинуголь» в Южно-Сахалинске сдаст в эксплуатацию кирпичный завод мощностью 5 млн кирпичей в год. Построены печи, которые уже в этом году выдадут несколько сот тысяч штук кирпича.
- Врачебно-санитарная служба Южно-Сахалинской железной дороги открывает в сентябре новую больницу. Она рассчитана на стационарное лечение 50 больных. В Холмске также в этом году будет открыта новая больница и детские ясли на 40 коек. С материка прибывает необходимое оборудование, мебель, белье.
18 октября
- Колхозники сельхозартели «20 лет ВЛКСМ» в Кировском районе готовят к запуску колхозную электростанцию. Она обслужит квартиры колхозников и животноводческие фермы.
- На Углегорском бумажном комбинате строятся 4-квартирные дома русского типа, которые предназначены для лучших стахановцев и ударников комбината. Уже построено семь домов.
- Богатые фонды областного музея пополняются новыми экспонатами. Приобретен клык моржа, доставленный из Уэлена, славящегося мастерами резьбы по кости. На большом клыке сделано несколько рисунков по мотивам чукотских охотничьих легенд. Большой интерес представляет редкая копия модели «Царя-колокола», находящегося в Московском Кремле. Модель невелика по размеру, поразительно точно воспроизводит колокол, отлитый мастером Моториным в 1735 году. Миниатюрная копия «Царя-колокола» была обнаружена советскими войсками в период Великой Отечественной войны в Германии.
- На днях в Холмске открылся стационарный кинотеатр на 400 мест. Такой же кинотеатр на 200 мест недавно начал работать на шахте «Тамарикиси».
25 декабря
- В результате большой практической и теоретической работы, проведенной трестом «Дальуглеразведка», установлено, что геологические запасы ископаемых углей сахалинского бассейна составляют свыше 5 млрд тонн. Наиболее высокие марки каменных углей обладают зольностью от 5 до 25% и являются лучшими на всем Дальнем Востоке.
- Пароход с домашним скотом прибыл в Невельск. Крупнорогатый скот распределялся по колхозам. Часть овец передана рабочим рыбозавода «Невельск-1».
lНовая газета «Сахалинский моряк» организуется в Холмске при управлении и политотделе Сахалинского морского пароходства.
(Продолжение следует).