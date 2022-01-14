Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 июня
- Центральный Комитет ВЛКСМ разрешил издание в Южно-Сахалинске областной газеты «Молодая гвардия» для комсомольцев и молодежи острова Сахалин и Курильского архипелага. Газета «Молодая гвардия» будет выходить три раза в неделю. Первый номер 10-тысячным тиражом выйдет 15 июня.
11 июня
- Охинцы озабочены тем, чтобы в этом году снять наиболее высокий урожай картофеля и разнообразных овощей. Ежедневно можно видеть десятки автомашин и подвод, которые усиленно вывозят на поля навоз и другие виды органических удобрений. В среднем на каждый гектар посевной площади вывозится не менее 15 тонн органики. Для выращивания рассады капусты, помидоров и других овощей заложено 3200 рам парников. Это в два раза больше того, что намечалось по плану. Рассадой подсобные хозяйства обеспечат не только собственные нужды, но и полностью удовлетворят потребность в ней всех индивидуальных огородников Охи.
14 июня
- В нынешнюю навигацию значительно увеличиваются пассажирские перевозки Сахалинского морского пароходства. Дальневосточные порты обслуживают прибывшие из Черного моря крупнейшие пароходы «Анива» и «Крильон». «Анива» курсирует на линии Холмск – Владивосток – Холмск, «Крильон» – на линии Корсаков – Владивосток – Корсаков. Пароход «Ола» совершает рейсы на трассе Холмск – Ванино – Александровск – Николаевск.
- Крестьяне колхозов имени Калинина и «Новая жизнь» построили в течение этого года два деревянных моста общей длиной 36 метров. Строительством руководил техник тов. Политов. Мосты выдержали испытание и допущены к эксплуатации.
- Во второй половине июня областной драмтеатр выезжает на летние гастроли в Поронайский, Макаровский, Долинский и другие районы области. В его репертуаре пьесы «Старые друзья» Л. Малюгина, «Под каштанами Праги» К. Симонова, «Таланты и поклонники» А. Островского. Одновременно коллектив театра готовит премьеру А. Корнейчука «Платон Кречет». Театр пробудет на гастролях до сентября.
18 июня
- Долинский лесокомбинат успешно проходит сплав. На 10 июня доставлено к местам выкатки 71 тыс. кубометров леса.
21 июня
- Северные Курилы ведут успешный лов камбалы: 1000 – 1200 центнеров добывается ежедневно. За 15 дней июня месячный план здесь выполнен на 73%. Во второй половине июня ожидается массовый подход лососевых. 10 – 12 судов ежедневно выходит на разведку. Ведется установка ставных неводов. На Южных Курилах идет лов разнорыбицы – камбалы, трески, частично добываются сельдь и лосось. За день вылавливается до 250 – 300 центнеров.
- Южно-сахалинская бумажная фабрика местпрома выпускает, помимо туалетной, много оберточной бумаги, игрушек. Скоро фабрика впервые после войны развернет массовое производство художественных обоев.
- В Холмске началось строительство лакобаночного комбината, который будет выпускать 15 млн консервных банок в год. Строительство комбината закончится в конце 4 квартала 1947 года.
(Продолжение следует).
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