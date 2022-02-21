Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 ноября
- Право участвовать в первой областной сельскохозяйственной выставке заслужили передовики молочно-товарной фермы «Заря Востока» Холмского района. Лучших результатов по надоям добилась доярка Евдокия Данилова-Грехова. От шести коров она получила более 15 тыс. литров молока. Доярка тов. Шустова выполнила годовой план по надоям на 114%. В среднем от одной фуражной коровы она получила 2186 литров молока.
- Механический завод «Главсахалинрыбпрома» в Южно-Сахалинске освоил выпуск ряда новых механизмов для рыбных предприятий области. Среди них – транспортер для погрузо-разгрузочных работ, туковые сепараторы, весы и др.
- За 10 месяцев текущего года трест «Сахалиннефтестрой» выстроил и сдал в эксплуатацию 5128 кв. метров жилой площади. План строительно-монтажных работ выполнен на 111,6%.
17 ноября
- На Чеховском рыбозаводе открылась рабочая столовая. Здесь чисто, уютно, два зала на 80 человек. Персонал работает образцово. Прибывая с моря, рыбаки быстро получают дешевые и вкусные блюда.
- В борьбе за рентабельность и экономию производственных ресурсов работники лесозавода в пос. Яблочное из отходов древесины стали выпускать штукатурную дранку. Раиса Иванова, Валя Круглина и другие девушки быстро освоили новое производство и делают по полторы – две нормы в смену. За три месяца лесозавод произвел 150 кубометров хорошей дранки.
18 ноября
- Участница областной сельскохозяйственной выставки знатная свинарка совхоза «Свиновод» Кировского района Зинаида Васильевна Бушуева получила за десять месяцев от каждой из десяти закрепленных за ней свиноматок по 20 поросят.
19 ноября
- Несколько дней назад в районе Южного завода Корсаковского рыбокомбината пойман редчайший по своей величине экземпляр камбалы. Вес рыбы 14 кг, общая длина 98 см, расстояние от центра головы до начала хвостового плавника 84 см. Камбала препарирована и хранится в управлении Восточно-Сахалинского рыбтреста.
21 ноября
- Коллектив Хоэнского лесоучастка Северо-Сахалинского леспромхоза план октября по заготовке леса выполнил на 104%. Звено лесоруба Федора Зуевича обязалось нарубить и вывезти за зиму 2000 кубометров древесины. Это четыре сезонных плана. Такие же обязательства взяли на себя звенья старших лесорубов тов. Курилина, Кулагина, Бузова. По их примеру более 20 звеньев подписали обязательство дать по три сезонных плана.
(Продолжение следует).
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