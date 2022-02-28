Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 ноября
- 45 лет трудится в лесу знатный лесоруб Ельниковского лесоучастка Поронайского леспромхоза Григорий Григорьевич Маланкин. За свою трудовую жизнь он срубил столько деревьев, сколько хватило бы на строительство большого поселка, и обучил не менее 50 молодых рабочих. В 63 года он бодр, энергичен и в труде не уступает молодым. Работая на валке леса с дочерью Анной, Маланкин выполнил уже 70 норм и к концу сезона обязался в паре с Анной дать 3 тыс. кубометров леса, что составит два сезонных задания.
12 декабря
- Коллектив отдела капитального строительства Горнозаводского рыбокомбината выстроил из собственных материалов бондарный цех на рыбозаводе «Заречье». Бондари тов. Егоркин, Корягин, Тюрин и другие в первый день смены выполнили сменное задание на 120%.
- Колхозники рыболовецкого колхоза «Красный партизан» построили дом для своих учителей. В теплом, светлом, уютном помещении справили новоселье две семьи педагогов.
17 декабря
- В городском парке культуры и отдыха в Южно-Сахалинске в нынешний зимний спортивный сезон откроются: лыжная база на 150 лыж, каток и новая библиотека. Помещение для базы уже отремонтировано, приобретены лыжи. На стадионе парка началась заливка катка большой площади. 25 декабря будет открыт каток.
- На днях Сахоблкультторготдел получил на 200 тыс. рублей культинвентаря – пианино, двуховые инструменты, баяны. Они направляются в районы.
- В Корсаковский порт прибыл пароход «Полина Осипенко» с солью для рыбокомбинатов Восточно-Сахалинского госрыбтреста. В первую очередь соль будет отгружена комбинатам «Новиковский» и «Южный».
18 декабря
- Для участия в путине 1949 года в адрес Главсахалинрыбпрома прибыла большая партия новых буксирных катеров. Восточным и Западным рыбными трестами катера направляются на рыбокомбинаты. Всего рыбная промышленность области к началу путины получит около 100 судов.
- На рыбокомбинате «Яблочный» заканчивается строительство нового цеха по изготовлению медицинского порошка из морской капусты. Мощность цеха – 1 тонна продукции в сутки. Порошок морской капусты будет направляться аптекам для реализации как лечебное средство. 1 января 1949 года цех будет пущен в эксплуатацию.
- Коллектив совхоза «Свиновод» Кировского района при годовом плане 600 поросят получил 964. На два месяца раньше срока выполнен годовой план сдачи мяса государству. За много лет работы животноводы совхоза вывели новую породу свиней, которая широко распространена в колхозах и совхозах.
22 декабря
- В колхозе «Новый путь» Поронайского района заканчивается строительство новой школы на 80 учащихся.
- В портах Сахалина разгружается большая партия товаров, прибывающих в адрес Рыболовпотребсоюза, – всего на 45 млн рублей. Среди товаров – хлебопродукция, свежее мясо, консервированные овощи и фрукты, сыр, чеснок, лук, винно-водочные изделия, обувь, трикотаж, галантерея и строительные материалы.
(Продолжение следует).
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