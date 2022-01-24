7 февраля
- Семь новых магазинов открыто в селах Анивского района, два магазина и две закусочные появились в Аниве.
- Тысяча семей переселенцев ожидается для работы в лесной промышленности. Для ремонта и строительства жилищ лесорубов трест «Сахлесдрев» отгружает кровельное железо, стекло, гвозди.
13 февраля
- Первыми в нашей области выполнили январский план добычи наваги рыбаки-переселенцы нанайского колхоза «Новый путь». В последние дни колхозники резко повысили темпы лова. К 29 января они завершили программу первого квартала на 340%.
- Бондарь Анивского рыбкоопа Павел Артемьевич Федосеев (ему 65 лет) постоянно перевыполняет производственные задания. Готовясь к весенней путине, он своими силами заготовил необходимое количество клепки, изготовил 40 центнерных бочек и отремонтировал вместе с напарником 250 бочек. Бондарем он работает 17 лет.
6 марта
- Местное заводоуправление пищетреста в Макарове открыло новую пекарню. Она будет выпускать 12 тонн хлеба в сутки.
- Ловцы рыбокомбината № 2 в Холмске приступили к лову сахалинских крабов. Первая партия крабов поступила в продажу для населения.
25 марта
- Дорпрофсож Южно-Сахалинской железной дороги оборудует вагон-клуб для обслуживания линейных станций. В нем будет киноустрановка, радиола, обменный книжный фонд. Дорпрофсож уже заключил договор с бибколлектором на снабжение библиотек железнодорожников политической, технической, художественной и детской литературой.
- Органы социального обеспечения области за прошлый год выплатили 6 млн рублей пособий семьям погибших воинов и инвалидов Отечественной войны. Большую заботу о семьях инвалидов войны проявляют общественные организации предприятий и учреждений Александровского района. В течение года семьям инвалидов завезено около 1000 тонн угля, свыше 500 кубометров дров, отремонтирована 251 квартира. В Кировском районе на эти цели из внебюджетных средств израсходовано 174 тыс. рублей.
9 апреля
- Методом скоростной обработки обслужено 6 судов в Холмском морском торговом порту. Так, пароход «Ярославль» разгружен на 81 час раньше положенного. В результате сэкономлено 314 судочасов. Этого времени достаточно, чтобы один пароход смог сделать без стоянки три рейса от Холмска до Владивостока. На скоростной разгрузке судов особенно хорошо работают крановщики т. Козлов, Музыченко, Рыбалко, бригада грузчиков т. Рогатина, выполняя сменные нормы до 400%.
16 апреля
- В лучшем здании в центре Углегорска открылся районный Дом культуры. Он имеет зрительный зал на 300 мест, хорошо оборудованную сцену с артистическими уборными и оркестровой комнатой, читальный зал, где посетитель может найти 14 наименований журналов и любую из центральных и местных газет. При Доме культуры созданы духовой и струнный оркестры, кружки художественной самодеятельности.
- В Южно-Сахалинске значительно расширилась сеть почтово-телеграфной связи. Открыто новое отделение при бумкомбинате. Здесь устанавливается скородействующая телеграфная аппаратура. Открыто привокзальное отделение, где принимают и выдают посылки. Будут созданы агентства почты и телеграфа для обслуживания пассажиров в самом помещении вокзала. Намечено к открытию еще два городских отделения почты.
25 апреля
- Поронайский комбинат стройдеталей треста «Сахалинрыбстрой» в первом квартале нынешнего года построил 16 двухквартирных домов. Коллектив перевыполнил квартальный план. К концу года комбинат выпустит еще 50 домов.
(Продолжение следует).