Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 апреля
- Комсомольцы Охинского промысла подали замечательную инициативу – начать сбор разлитой нефти и очистку территории от мусора и грязи. Товарищи Игнатов, Грачков, Шишков, Воронцов, Акулов и другие организовали воскресник и за день собрали 3 тонны разлитой нефти. А сейчас на промысле уже собрано 17 тонн нефти. Примеру комсомольцев последовали старые кадровые рабочие.
9 мая
- Трудящиеся Кировского района дали взаймы государству 2 млн 150 тыс. рублей, в том числе колхозники подписались на 209 тыс. рублей.
Коллектив совхоза «Свиновод» дал взаймы государству 93 тыс. рублей, члены колхоза «Советский Сахалин» – 50 тыс., колхозники-нивхи сельхозартели «Чир-Унвд» подписались на 12 тыс. рублей, из них 6 тыс. внесли наличными.
25 мая
- Колхозники сельхозартели им. Горького Долинского района дружно развернули весенний сев. Пахари Степан Сердцев, Алексей и Владимир Комлевы выполняют и перевыполняют ежедневные задания на вспашке рабочим тяглом. Причем лошади у них в хорошем состоянии, инвентарь и сбруя в полном соответствии.
9 июня
- Невельская судоверфь выпустит два тралово-кошельковых бота. Над их изготовлением работают бригады судовых плотников Крумкина, Зотова и Белова. Они досрочно выполнили план мая. Бригада Крумкина вырабатывает ежесменно по две нормы.
19 июня
- В Невельске началось строительство мощного холодильника, с пуском которого улучшится качество отправляемой на материк рыбопродукции. Работы ведутся скоростными методами и завершатся к концу года.
- Комсомольцы судорембазы и других предприятий Холмска взяли шефство над строительством и оборудованием детской технической станции. На нее отпущено 25 тыс. рублей. В первых воскресниках участвовали десятки комсомольцев и пионеров.
26 июня
- Громадные ролики-камни безостановочно вращаются в массивных металлических чашах. Они своей тяжестью разминают до нужной тонкости массу сульфатной целлюлозы, которая поступит в переработку к бумажникам Поронайского бумкомбината. Обслуживать бегунцы по штату положено пяти рабочим, а работницы тт. Трусова и Бабкина вдвоем справляются с производственным заданием и систематически перевыполняют план. За каждые два часа они вырабатывают по 4800 кг целлюлозы.
- В 1947 году молодая работница Зина Куркина впервые спустилась в забой 6-го участка шахты «Долинская». Ее поставили на откатку угля к электровозному штреку. У каждой вагонетки работали три откатчика. Присмотревшись к работе товарищей, Зина пришла к выводу, что их рабочая смена загружена не полностью. Куркина стала работать у вагонетки одна. За 5 месяцев 1948-го она выполнила 11 месячных норм и в июне завершит годовое задание. За выдающиеся успехи в соревновании Зина награждена значком «Отличник угольной промышленности».
29 июня
- В Южно-Курильском районе в этом году запланировано строительство Дома Советов. Это будет светлое, просторное помещение на 50 рабочих мест. В нем разместятся все отделы райисполкома. Строится районный Дом культуры. В ближайшее время сдаются в эксплуатацию коммунальная баня и несколько жилых домов.
4 июля
- Корсаковская фабрика картонной тары бумкомбината выпустила первую партию картонных ящиков для рыбной промышленности. Но прежде здесь отлично потрудились монтажники предприятия. Большую работу проделал коллектив и по получению жидкого стекла, необходимого для склейки картона. Первая партия ящиков (а их за день было сделано 100) отвечает всем техническим требованиям. По отзывам специалистов рыбной промышленности, в такой таре можно транспортировать на далекие расстояния не только рыбу, но и агар-агар. Фабрика получила большой заказ от «Главсахалинбумпрома».
(Продолжение следует).