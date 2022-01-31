Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 июля
- Корсаковский райисполком отпускает колхозникам сельскохозяйственных и рыболовецких артелей в качестве ссуд на индивидуальное жилищное строительство около 1 млн рублей. На бытовое устройство новоселов выделено более 900 тыс. рублей, на приобретение скота колхозы района получают 270 тыс. рублей.
- В 9 километрах от Охи, окруженные с трех сторон высокими сопками, стоят тихие воды Медвежьего озера. На его южном живописном берегу приютилось двухэтажное здание. Здесь намечено открыть пионерский лагерь. Комсомольцы и школьники Охи провели большую работу по подготовке помещений к приему детей. Сейчас в лагере отдыхает более 600 мальчишек и девчонок.
16 июля
- Областная база «Главтекстильсбыта» получила большую партию хлопчатобумажной и шелковой ткани почти на 9 млн рублей. На днях товары поступят в магазин.
18 июля
- Холмский лесокомбинат (директор т. Володин) для удовлетворения жилищно-бытовых нужд рабочих-переселенцев построил небольшой кирпичный завод. Он уже выпускает доброкачественную продукцию и за лето изготовит 250 тыс. кирпичей.
- Два часа ночи. На шахте «Южно-Сахалинская» закончилась ночная смена. Но в раскомандировочной необычное оживление. Сюда пришли девушки с букетами цветов, свободные от работы шахтеры в праздничных костюмах. Вот из шахты поднялись забойщики тт. Сапожников и Озеров. Их встречали сегодня с музыкой и цветами. Стахановцы дали за смену 640% нормы. Такой производительности труда здесь еще не было.
20 июля
- Бригада ставного невода рыбозавода «Моссия» Широкопадского рыбокомбината, возглавляемая Григорием Федоровичем Донским, – передовая бригада Северного треста. Она выполнила годовое задание добычи рыбы на 175,6%. Во втором квартале при плане 100 центнеров на невод улов бригады составил 1872 центнера. Вся рыба сдана первым сортом.
- На рыбозаводе Хоэ лучшей бригадой по праву считается бригада т. Кильдяшева. В июне она завершила годовой план. Обе бригады выдвинуты кандидатами на получение всесоюзной премии.
21 июля
- В Холмске открылось автобусное движение. Автобусы ходят от вокзала до станции Холмск-Северный с пятью остановками на центральных улицах города. Открыто также движение грузовых такси по маршруту Холмск – Невельск.
- Предприятия рыбной промышленности Западно-Сахалинского треста приступили к заготовке морской капусты. Только за 14 июля коллективы горнозаводского рыбокомбината и моторорыболовецкой станции взяли более 1 тыс. центнеров. По 500 – 700 центнеров капусты добыли коллективы комбинатов «Невельск-1», «Невельск-2».
22 июля
- За селом, у красивой березовой рощи раскинулась колхозная пасека с тремя десятками ульев. Белый пахучий клевер и дикорастущие цветы наполняют сладким ароматом сухой жаркий день. Всюду гудят пчелы. 10 июля 1948 года колхоз «Заря Востока» Холмского района получил 27 пчелосемей. Пасеки есть и в других переселенческих колхозах района. Все ульи выставлены в поле.
- В районе Южного поселка г. Чехова имеются запасы доброкачественной глины. Холмское районное отделение местпрома (директор т. Лаптев) организовало здесь кирпичное производство. Недавно мастер т. Лубнин закончил обжиг 13 тыс. штук первой партии кирпича для кладки печей в школах, больницах и жилых домах. Подготовлено для обжига еще 13 тыс. штук кирпича-сырца.
25 июля
- Долина Яблочная в Холмском районе – небольшое удобное место для развития плодоводства и бахчевых культур. Здесь созревают яблоки, сливы, арбузы и дыни. В прошлом году директор плодоовощного питомника Иван Иванович Сидоров посадил в парники семена арбузов и дынь. Несмотря на обильные дожди и малое количество солнечных дней, он вырастил 16 спелых арбузов от 2,5 до 3 килограммов каждый.
27 июля
- В начале июня в Макаровский район из Черкесской автономной области приехал пчеловод-любитель Алексей Иванович Воротников. Он привез с собой улей кавказских пчел. Заботливо ухаживал за ними в долгом пути, умело подкармливал. Сейчас пчелы хорошо акклиматизировались. Специальная комиссия районного отдела сельского хозяйства подтвердила это. Пчелы берут богатый взяток.
4 августа
- Родители учащихся и общественность Правдинского поселкового Совета дружно помогают ремонтировать свою семилетнюю школу. Когда не хватало пиломатериала, работники рыбкоопа и третьего рыбозавода организованно вышли на воскресник и за день заготовили 13 кубометров леса.
5 августа
- Недавно группа артистов Южно-Сахалинской областной филармонии под руководством т. Аренского вернулась из длительной поездки на Курильские острова. За 14 месяцев работы артисты дали 238 концертов, из них 22 шефских, проведенных в праздничные дни на рыбных промыслах, на воскресниках и т. д. Всюду выступления прошли с большим успехом. За 14 месяцев бригада обслужила более 72 тыс. зрителей.
- Анивский горисполком провел большую работу по упорядочению нумерации домов. Сейчас дома на каждой улице занумерованы в строгом порядке, вывешены новые таблички с номерами и названиями улиц. Все это сильно облегчает работу связистов.
- В живописном уголке сахалинской тайги, в 35-ти километрах от Лесогорска, на берегу реки Юно-Сава имеется исключительно важный по своим лечебным свойствам горячий минеральный источник. Облздравотделом здесь организована водолечебница для больных с кожными и ревматическими заболеваниями.
(Продолжение следует).
По теме:
12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты
12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…
15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)