Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 августа
- В этом году на уборке колхозного урожая в нашей области будут использоваться новейшие сельскохозяйственные машины – молотилка «МК-1100» и зерноочистка «ВИМ». Они отгружены машинно-тракторным станциям: южно-сахалинской, поронайской, углегорской, холмской и анивской. Это позволит провести уборку урожая в лучшие агротехнические сроки.
15 августа
- В южной оконечности Анивского залива показались большие косяки летней жирующей сельди. В связи с этим Восточно-Сахалинский рыбтрест организовал 30 экспедиционных ловецких бригад. Для ускорения приемки рыбы, своевременной ее обработки на месте добычи устроены 60-тонные кунгасы со специально оборудованными посольными чанами.
- Домохозяйки – жены рыбаков рыбокомбината «Холмск-2» своими силами изготавливают крабовые сети к предстоящему сезону добычи крабов. К началу августа они пошили 130 сетей.
18 августа
- Коллектив сахарного завода дал слово в сжатые сроки качественно подготовить к сезону сахароварения всю заводскую аппаратуру и механизацию. В социалистическом соревновании за досрочное окончание ремонта первенство держит т. Черных: нормы он выполняет на 320%, а т. Фищук – на 310%. В коллективе ремонтников 34 стахановца и 5 ударников.
26 августа
- Находящаяся вблизи Анивы государственная конюшня – это пока единственное коневодческое хозяйство. Но оно быстро развивается и скоро будет иметь филиалы. В нашей области хорошо акклиматизировались лошади породы тяжеловозов. По грунтовым дорогам они возят по 2 – 3 тонны груза. Зимой же по снежно-поливным дорогам – по 10 – 12 кубометров древесины. Хорошо работают они и на шахтах, и в полях. Сейчас в государственной конюшне 48 чистопородных племенных производителей и 17 кобылиц. В ближайшее время поголовье лошадей удвоится.
- С 1 сентября в п. Быков при шахте «Долинская» открывается вечерняя школа рабочей молодежи. Молодые горняки с большим желанием подают заявления о приеме в 7 – 8-е классы.
28 августа
- Значительная группа айнов проживает в Лесном сельсовете Корсаковского района. Решением исполнительного Совета депутатов трудящихся им создаются благоприятные условия для повышения материального и культурного уровня. Выделяются жилые и подсобные строения, земельные участки. Но самое значительное событие в жизни айнов произойдет 1 сентября. В этот день впервые в истории для их детей в Лесном сельсовете откроется школа.
- В с. Костромском Холмского района появилась новая чайная. Помещение хорошо оборудовано и подготовлено к работе в зимних условиях. В уютно обставленных залах постоянно поддерживаются чистота и порядок. Это первая образцовая чайная, открытая Южно-Сахалинским торгом в сельской местности. Ее охотно посещают колхозники и местная интеллигенция.
29 августа
- Горняки шахты им. Вахрушева проявляют большой интерес к разведению домашней птицы. Свыше 200 рабочих и служащих имеют в индивидуальном пользовании кур, уток и гусей. Только одних гусей насчитывается 500. А всей домашней птицы у горняков около двух тысяч.
- Григорий Кириллович Корнейчук 17 лет работает чабаном в совхозе «Оленевод» Сахалинского треста совхозов. В 1946-м Корнейчук выезжал в тундру Поронайского района, где обнаружил на больших площадях лучшие сорта мха. Вскоре было решено организовать в поронайской тайге отделение оленеводческого совхоза. Чабана назначили заместителем начальника стада. Много сил он затратил на перегон оленей из Александровского района. За два с половиной года Корнейчук вырастил большое стадо парнокопытных. За семь месяцев нынешнего года оно увеличилось на 168 телят.
- Коллектив шахты «Макарьевка» выдал сверх плана около 12 тыс. тонн угля. Пройдено сверх плана 304 погонных метра подготовительной выработки.
(Продолжение следует).
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