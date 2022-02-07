Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 августа
- В 10 – 20 километрах к северу от Поронайска начинается тайга. Ее богатыми природными дарами пользуются трудящиеся города и деревень. Нынешний год будет особо урожайным на бруснику и голубику, кедровый орех и грибы. Из тайги вынесены тысячи килограммов черемши – этого богатого витаминами растения.
31 августа
- В колхозе «30 лет Октября» Южно-Сахалинского района началось строительство овощехранилища. Уже готов котлован, подвезен тес. К началу уборки овощных культур строительство завершится.
1 сентября
- В поселке Сокол открылся вновь выстроенный клуб. В нем зрительный зал на 240 человек, просторное фойе, комната отдыха. На открытии клуба играл духовой оркестр, созданный из участников художественной самодеятельности.
5 сентября
- Пароход «Чапаев» доставил 10 моторных буксирных катеров в адерс «Главсахалинрыбпрома». У них деревянные корпуса и моторы мощностью 50 сил. Своим ходом они выйдут в пункты назначения и будут использованы на осенней путине.
- Пароход «Ашхабад» из Корсакова во Владивосток увез партию сахалинских растений, которые направляются в Москву в адрес Академии наук по просьбе академика Лысенко.
8 сентября
- Связисты-стахановцы Поронайской городской телефонной станции Фомин, Киселев, Шевченко и другие отремонтировали 50 километров многожильного кабеля, обновили телеграфную линию протяженностью около 500 метров.
- Восточно-Сахалинский межрайонный рыбакколхозсоюз получил с материка 12 новых грузовых автомашин для рыболовецких колхозов «Казахстанец», «Советский Сахалин», «Новый путь», «Красный Октябрь» и др.
- Растет сеть лечебно-медицинских учреждений в Лесогорском районе. Сейчас в нем 3 больницы, 6 амбулаторий, 3 фельдшерско-акушерских пункта, много здравпунктов. Вдвое увеличилось количество медицинских работников. Весной в живописной местности был открыт курорт, который здесь называют «Сахалинской Мацестой». Вода источника по своим целебным свойствам аналогична мацестинской.
12 сентября
- На шахте «Долинская» открылась столярная мастерская по изготовлению мебели для шахтеров поселка. За последнее время мастерская выпустила 300 кроватей, 200 стульев, 200 столов и табуреток.
- На поля колхоза имени XVIII партсъезда для уборки ячменя первым в Тымовском районе вышел комбайн Ивана Леухина. За три рабочих дня убрано 30 гектаров ячменя раннего посева.
- В Южно-Курильске при редакции районной газеты «На рубеже» создан литературный кружок, объединяющий 20 начинающих прозаиков и поэтов. Члены кружка регулярно проводят творческие дискуссии. Часть очерков и стихов уже подготовлена к печати на литературной странице газеты.
15 сентября
- На Озерском рыбозаводе строится новый коптильный цех. Его производственная мощность – 60 центнеров копченостей в месяц.
(Продолжение следует).
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