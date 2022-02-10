Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 сентября
- Чтобы обеспечить бесперебойную работу Холмского крабоконсервного завода, его цеха должны ежедневно получать 6 – 7 тыс. полноценных крабов. Поэтому рыбокомбинату № 1 надо выставлять в море не менее 3 тыс. сетей и 3 тральщика. Поставщиками краба-сырца должны стать рыбокомбинаты «Яблочный» и «Правда».
19 сентября
- Холмская районная контора Сахалинторга заготовила 2 тонны крыжовника, виктории, голубики и моховки. Часть ягод реализуется через магазины, часть перерабатывается. Уже изготовлено более тонны варенья. Сейчас контора Сахалинторга приступает к заготовке малины и гуми.
21 сентября
- В первых числах сентября на нефтепромысле Эхаби начала работать новая аптека. Областное аптекоуправление отправило сюда большую партию медикаментов.
30 сентября
- 500 рабочих и служащих Южно-Сахалинска получили земельные участки для индивидуального строительства. 286 домов уже выстроено, 135 строится. На остальных участках идут подготовительные работы. Южно-Сахалинский коммунальный банк выдал индивидуальным застройщикам 192 тыс. рублей долгосрочной ссуды.
1 октября
- Начались учебные занятия в Углегорской мореходной школе юнг. К изучению программы первого курса приступили 66 юношей. Через два года они станут мотористами и судоводителями маломерных судов.
- В Анивский район прибыл автомобиль-библиотека областного культпросветотдела. В ней – свыше 600 экземпляров художественной, политической и научно-популярной литературы. Автомобиль-библиотека побывал в колхозах «Победа», имени Максима Горького, «Тихий Дон».
- Колхозники сельхозартели «Победа» Анивского района готовят участок для посадки фруктового сада. В первых числах октября будет посажено 1000 корней яблонь и ягодников.
6 октября
- Собрание комсомольцев Холмского торгового порта приняло в комсомол лучшего крановщика Павла Гавриленко. За восемь месяцев он выполнил 14-месячную производственную программу. Его славный стахановский труд стал лучшей рекомендацией для вступления в ряды ВЛКСМ.
- Областной драмтеатр выпускает индивидуальные свободные абонементы на зимний сезон 1948/1949 года. Они дают право зрителям получать билеты в кассе театра на любые спектакли со скидкой 10%.
7 октября
- Машинист тов. Панин из Поронайска поставил свой паровоз № 56152, прошедший 110 тыс. километров, на подъемочный ремонт. Панин со своей бригадой обратился ко всем паровозникам Южно-Сахалинской дороги с призывом создать колонны «стотысячников». Инициативу горячо подхватили машинисты Юрченко, Гасплин и Забродин. Они обязались довести пробег паровоза от обточки до обточки до 100 тыс. километров.
- Инженер Углегорского рыбкоопа тов. Бабиков сконструировал металлическую коптилку рыбы. Специальный контейнер вместимостью 10 тонн бесперебойно загружается и разгружается. Коптилка Бабикова ускоряет процесс копчения в 10 раз и вдвое уменьшает число обслуживающего персонала. Такое приспособление, по предварительным подсчетам, позволит рыбокомбинату сэкономить до конца года около 1 млн рублей.
(Продолжение следует).