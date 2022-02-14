Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 октября
- Звено высокого урожая колхоза «Тихий Дон» (Анивский район), руководимое секретарем комсомольской организации тов. Бабуриным, закончило уборку овса со своего участка. Обмолот показал, что молодые хлеборобы колхоза получили с каждого гектара по 100 пудов овса. Снопы высокоурожайного злака будут показаны на районной сельскохозяйственной выставке.
10 октября
- Специальная бригада из молодых колхозников рыболовецкой артели «Красный Октябрь» Поронайского района завершает строительство четырех жилых домов. В течение лета комсомольцы построили лесопилку, помещение для хранения орудий лова и нескольких рыболовецких шхун. Намечено также озеленение поселка. У каждого дома решили посадить не менее 5 деревьев и сделать палисадники.
13 октября
- Коллектив Широкопадского рыбокомбината еще 25 сентября затарировал последние тонны рыбопродукции. Вся рыба убрана в заливную бочковую тару. Образцово трудились мастера Най-найского рыбозавода. Они добились наилучших показателей по качеству рыбы и первыми закончили уборку. Засольный мастер рыбозавода «Моссия» тов. Сидоров обработал и затарил первыми сортами 4200 центнеров рыбы. 2 октября вся продукция рыбокомбината отгружена на борт парохода «Дон».
- Чтобы встретить 31-ю годовщину Октября производственными победами и дать сотни тонн дополнительного топлива, знатный горняк шахты «Мгачи» треста «Александровскуголь» Герой Социалистического Труда Кирилл Караулов отказался от своего отпуска и на месяц раньше возвратился в шахту. Первый день своей работы он ознаменовал рекордной выработкой. 11 октября Караулов встал на стахановскую вахту и выполнил сменное задание на 872%. За смену он заработал 1400 рублей. Производственный успех Кирилла Караулова состоит в том, что он первым на шахте применил многозабойный метод. Работая одновременно в пяти забоях, он вел проходку штреком.
- Невельская судоверфь испытывала недостаток в электромоторах. Электрослесари В. И. Ищенко и Л. Я. Карепанов сделали обмоточный станок. С его помощью рационализаторы уже восстановили 6 электромоторов.
14 октября
- В Углегорском торговом порту день и ночь идет погрузка на пароходы сельскохозяйственной продукции переселенческих колхозов. 18 грузовых машин еле успевают подвозить картофель прямо с полей. На днях до отказа нагруженный пароход «Ола» отплыл из Углегорского порта. Он взял на борт 330 тонн первосортного картофеля для нефтяников Охи. Сейчас идет погрузка пароходов для Курил. Туда будет доставлено 850 тонн картофеля.
- На Сахалине неограниченные запасы диатомитов. Широкой прерывистой полосой тянутся они с юга на север на громадные расстояния. В народном хозяйстве эти минералы применяются для производства легковесного кирпича, безопасного в пожарном отношении, как гидравлические добавки для получения цемента, как теплоизолятор, в нефтяной промышленности как поглотитель, в сахарной промышленности как фильтрующее средство.
Диатомиты используются также в керамическом производстве, в химической промышленности для получения жидкого стекла, ультрамарина. Работники Сахалинской базы Академии наук СССР, обследовав залегания этих минералов в долинах рек Рутака и Оайну, пришли к выводу, что они с успехом могут использоваться в различных отраслях народного хозяйства.
15 октября
- На рыбозаводе Яблочного рыбокомбината по инициативе комсомолки Котельниковой создан центральный пост по экономии государственных средств. Она первой на заводе стала экономить пергаментную бумагу на обертке копченой рыбы: вместо нормы 120 г стала расходовать 95 г бумаги. По примеру комсомолки в поход за бережливость в экономике включились и другие молодые рабочие, за короткий срок сэкономив несколько тысяч рублей. Комсомольцы также отремонтировали старые сети, которые успешно заменяют новые. На этом они сберегли 6 тыс. рублей.
(Продолжение следует).
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