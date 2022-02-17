Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 октября
- Слесарь Невельской судоверфи Борис Сергеевич Юдин сконструировал сверло двойного диаметра, которым можно одновременно сверлить отверстие для болта и гайки. Только за два месяца это рационализаторское предложение сэкономило свыше 6 тыс. рублей, а годовая экономия составит не менее 50 тыс. рублей.
17 октября
- Сахалинское управление мясотреста приступило к строительству колбасной фабрики в Южно-Сахалинске. Ведутся подготовительные и проектно-сметные работы. Строительство фабрики начнется весной будущего года.
- В поселке Тельновск Лесогорского района закончилось строительство средней школы.
20 октября
- Доярка колхоза «Советский Сахалин» Кировского района тов. Хайфутдинова при годовом задании 14 тыс. литров молока за 9 месяцев от 11 закрепленных за ней коров надоила 15 тыс. литров. За этот же период доярка Федосейкина перевыполнила годовое задание на 1000 литров, а доярка Богданова – на 700 литров молока.
- На шахте № 16 – 17 треста «Углегорскуголь» закончилось оборудование двух вагранок. Литейный цех позволит быстро производить необходимые детали для ремонта шахтного оборудования и механизмов.
- На Таранайском лесоучастке Анивского леспромхоза организован цех ширпотреба. Он приступил к изготовлению саней, упряжи для живого тягла и инструмента для лесорубов.
21 октября
- Колхозы и подсобные хозяйства Углегорского района полностью рассчитались с государством по возврату семенной ссуды и выполнению плана натуроплаты за работы МТС. Они сдали государственным заготовительным организациям сверх плана более 1000 тонн картофеля.
- В добыче сельди на осенней путине у берегов Александровского района участвуют заводы «Хоэ», «Танги», «Половинка», экспедиционные бригады Широкопадского рыбокомбината.12 октября ими поймано 1512 центнеров сельди. Ежедневно на берег поступает 1000 – 1500 центнеров рыбы.
29 октября
- В Северо-Курильске закончилось строительство новой средней школы. Большая заслуга в этом комсомольцев и несоюзной молодежи. Они организовали несколько воскресников. Каждый комсомолец Северо-Курильска отработал на строящемся объекте по 50 часов.
3 ноября
- День 31 октября выдался теплый, солнечный. Тихо на море. Команда знатного рыбака Чеховского рыбозавода тов. Сухарева рано утром вышла на промысел и к вечеру вернулась с богатым уловом. Рыбаки добыли 200 крупных крабов общим весом около 1000 кг.
11 ноября
- В одном из самых северных поселков Сахалина живут и трудятся колхозники артели «Красная заря». В намеченные сроки они убрали урожай, рассчитались с государством по обязательствам поставок и засыпали семенные фонды. Своими силами отремонтировали школу, избу-читальню, общественную баню и здание сельсовета. Сейчас колхозники готовятся к весеннему севу, заготавливают удобрения, занимаются очисткой семян.
(Продолжение следует).