Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 января
- По-стахановски трудится конюх колхоза имени 1 Мая Кировского района Иван Иванович Лазарев. За хорошую организацию конефермы, за образцовое содержание, кормление лошадей приказом заместителя министра сельского хозяйства СССР маршала Советского Союза С. М. Буденного от 4 декабря 1947 года конюх т. Лазарев премирован 500 рублями.
- В начале февраля в Южно-Сахалинске начнется межведомственная зимняя спартакиада. Сотни лучших лыжников ведомств и добровольных спортивных обществ профсоюзов будут оспаривать командное и личное первенство. В честь 30-й годовщины Советской Армии с 29 февраля по 3 марта будет проведен традиционный пробег сельской молодежи на Кубок газеты «Советский Сахалин».
- К 125-й годовщине великого русского драматурга А. Н. Островского работники искусства горячо берутся за популяризацию его бессмертного художественного наследства. Каждый сахалинский театр в зимнем сезоне осуществит постановку одной из известнейших пьес Островского. В Южно-Сахалинске, Александровске, Охе творческие работники театров выступят на предприятиях, в учреждениях и клубах с докладами и беседами, посвященными предстоящему юбилею.
15 января
- 6 ноября 1947 года в Холмский район прибыла новая партия колхозников-переселенцев. Семь семей были приняты в сельскохозяйственную артель имени Чехова. Наступила зима. У людей не было ни овощей, ни картофеля. Председатель колхоза Иван Егорович Кузякин из своих личных запасов выдал на каждую семью по 40 кг картофеля.
16 января
- В поселке Хоэ на собрании партийно-хозяйственного актива рыбаки Тангинского, Широкопадского и Александровского рыбокомбинатов решили: к 30-й годовщине Советской Армии выполнить план лова наваги и дать сверх плана эшелон рыбы первого сорта в подарок героическим ленинградцам. Активисты приняли обращение ко всем рыбакам Сахалина с просьбой поддержать их почин.
18 января
- В музыкальной мастерской Александровска работает старый опытный мастер Павел Федорович Кочешов. 26 лет он ремонтирует клавиатурные и струнные инструменты, умеет настраивать рояль и пианино.
Кочешов – мастер-самоучка. Сам сконструировал новый вид клавиатуры для баяна и назвал его октавным. Теперь он работает над новой конструкцией трехоктавного баяна. Кочешов – участник двух войн с Германией.
18 января
- Коллектив Бухтинского рыбокомбината Курильского треста в ответ на обращение рабочих ленинградских предприятий обязался выполнить послевоенную пятилетку в четыре года. Бригада ставного невода т. Ивановой из месяца в месяц перевыполняла государственное задание по добыче рыбы. Перед началом путины коллектив обязался осилить два годовых задания, но установил рекорд, выполнив план на 400%.
29 января
- Заслуженной славой на Хоэнском лесоучастке пользуется звено лесорубов знатного мастера леса Степана Селиверстовича Курилина. Этот небольшой коллектив первым среди северосахалинских лесозаготовителей принял вызов долинских лесорубов и включился в социалистическое соревнование за досрочное окончание сезонного плана. 22 апреля, в День рождения В. И. Ленина, звено Курилина дало небывалую выработку и вывезло на склад 33 кубометра древесины – это 450% дневной нормы.
30 января
- По инициативе спортивного общества «Молния» среди лыжников области ежегодно разыгрывается серебряный кубок – переходящий приз газеты «Советский Сахалин». С 1937 года кубок разыгрывался на Северном Сахалине, где зимой проводились традиционные гонки лыжных патрулей. Соревнования устраивались в таежной труднопроходимой местности. Приняв старт в Александровске, лыжники по старой каторжанской тропе, едва заметной в снегах, шли к отрогам Камышового хребта. По компасу команды выходили на Тымовскую долину, переваливали Камышовый хребет и держали путь в Александровск. В годы войны многие участники таких зимних соревнований сражались на фронтах против немецких оккупантов.
В этом году соревнования пройдут в окрестностях Южно-Сахалинска на 50-километровой дистанции.
(Продолжение следует).
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