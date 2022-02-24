Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 ноября
- В с. Костромском Холмского района закончилось строительство деревообделочного комбината. Он будет изготавливать для колхозников-переселенцев стандартные дома. В цехах новое оборудование, рассчитанное на обработку 20 тыс. кубометров лесоматериалов, что позволит выпускать 250 – 300 стандартных домов в год. Комбинату выделена специальная лесосека для заготовки строительной древесины.
- Пчеловодство – самая выгодная отрасль, дающая большие доходы хозяйству. Пчелами обзавелось большинство колхозов и подсобных хозяйств Анивского, Южно-Сахалинского, Корсаковского, Невельского, Холмского и Александровского районов. Пчеловод тов. Хмель из колхоза им. Горького Анивского района получил, например, в этом году до 50 кг меда от каждой пчелосемьи.
24 ноября
- Правление Центросоюза открывает в Сахалинской области 21 магазин. В этом году острова получат большую партию продовольственных товаров – молочных и овощных консервов, сухого молока, сахара, кондитерских изделий, варенья, мясных продуктов из Казахской, Узбекской, Киргизской ССР, Алтайского края и ряда областей РФ. В ноябре в область будут отгружены свежие яблоки, сухофрукты, овощи, картофель, лук, чеснок. Для продажи сельхозартелям выделены грузовые машины, а также сортовое железо, оконное стекло, вилы, косы, стройматериалы, сельхозинвентарь.
- В пос. Тельновск Лесогорского района открылся горняцкий клуб, где будут работать читальный зал и передвижная библиотека. В ремонте и оборудовании клуба активно участвовали комсомольцы и молодежь шахты № 15 треста «Углегорскуголь».
27 ноября
- В новый благоустроенный пос. Озерск в июле прошлого года прибыло более 150 семей переселенцев. За короткий срок на территории местного сельсовета построены: новая пекарня, кирпичный завод, переоборудовано на русский лад 48 старых домов. Переселенцы горячо взялись за развитие общественного животноводства. Хорошо обработанные поля дали в этом году высокий результат. Озерск стал неузнаваемым. Здесь 3 клуба, стационарная киноустановка, 4 красных уголка, 15 магазинов. Зажиточно живут рабочие и колхозники. Большинство переселенцев имеет в личном пользовании коров, свиней. Почти каждая семья выписывает газеты и журналы.
28 ноября
- За 10 месяцев года в населенных пунктах области появилось около 2 тыс. радиоточек. Значительное количество репродукторов установлено в населенных пунктах Гастелло, Взморье и др.
(Продолжение следует).
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