Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

В начале текущего года в ряде колхозов области развернулись работы по сооружению колхозных гидроэлектростанций. Для колхозных электростанций прибывает электрооборудование. Недавно в адрес Сельхозснаба поступило 20 новых турбин. На снимке: механик Сельхозснаба М. П. Акишин производит сборку турбин перед отправкой в колхозы. Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

7 августа

  • Бригада плотников сельскохозяйственной артели им. Лазо Макаровского района, руководимая тов. Мухиным, закончила строительство просторного овощехранилища. Сейчас бригада переключилась на возведение колхозной свинофермы.
  • Для организации и пополнения колхозных свиноводческих ферм Сахалинской области лучшие племенные хозяйства Советского Союза отправили 1000 голов крупно-белых свиней. На днях это стадо прибывает в один из портов Сахалина.
  • Приказом по областному управлению сельского хозяйства за выполнение и перевыполнение в колхозах плана развития животноводства и повышение продуктивности скота в 1948 году премированы 40 зоотехников и ветеринарных работников.
  • В Южно-сахалинском парке установлена русская пушка, отлитая рабочими Обуховского завода в 1875 году. Ее вес без замка составляет 902 пуда. Эта пушка в свое время была удостоена Нобелевской премии и является сейчас историческим памятником русской артиллерии XIX века.

9 августа

  • Восемь бригад Северо-Курильского треста, добывая рыбу ставными неводами типа «Гигант», досрочно завершили свои годовые планы, выловив тысячи центнеров горбуши и кеты. Передовой на предприятии является бригада тов. Станицкого. Северо-Курильский рыбокомбинат впервые применил в этом году кошельковый лов сельди. За короткое время многие команды добились замечательных успехов. Так, команда сейнера капитана Крысанова в первый же выход в море добыла «кошельком» свыше 200 центнеров жирующей сельди.
  • Коллектив южно-сахалинского мыловаренного завода одержал новую производственную победу. Несмотря на то, что сырье для выпуска хозяйственного мыла поступило со значительным опозданием, мыловары сумели наверстать упущенное и перекрыть задание на 6 тонн. К 7 ноября коллектив обязуется завершить годовой план и дополнительно дать еще 150 тонн мыла.

10 августа

  • В конце прошлого года на Сахалин были отправлены первые трелевочные тракторы Кировского завода, созданные при участии Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова, за что авторский коллектив получил высокую награду – Сталинскую премию. Следующую партию лесовозных машин лесозаготовители получат с газогенераторными установками, приспособленными для работы на свежесрубленном древесном топливе. В сахалинские леса придет еще одна новая машина – лесовозный автомобиль-вездеход с самопогружателем.

11 августа

  • Новую партию современных агрегатов для механического хлебопечения отправил в города Сахалинской области ленинградский завод «Главхлеба». Среди них формовочные аппараты, самотаски, лабораторное оборудование. В августе ленинградцы снабдят островные хлебозаводы штамповочными аппаратами для печенья и бараночными автоматами. Каждая такая машина, созданная впервые в стране, высвободит до 20 пекарей, занятых замесом специального крутого теста. Автомат рассчитан на выпуск 60 баранок в минуту. Технической новинкой для хлебозаводов явится и механический нож для изготовления 13 сор­тов фигурных булок.

(Продолжение следует).

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