Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

По-стахановски трудится на подготовке рыбопродукции к отгрузке бригада обработчиц Северо-Холмского комбината. Обработчицы, взявшие на себя обязательство давать продукцию только отличного качества, работают с увлечением, не считаясь со временем. Бригада укладывает в смену до 14 тонн рыбы, выполняя нормы от 120 до 130 процентов. Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

2 августа

  • Тымовские лесорубы Кировского района приступили к строительству поселка лесников-переселенцев. Создано несколько десятков бригад для возведения 40 объектов. Одновременно на участке «Ширяев ключ» строятся контора леспромхоза, баня и ларек. Индивидуальные застройщики успешно завершают постройку 12 домов.
  • В Лесогорске значительно расширилась торговая сеть. В прошлом году здесь появилось четыре магазина рыбкоопа. Недавно на одной из улиц города открылся универмаг. Его торговые отделы расположены в большом двухэтажном здании.

4 августа

  • Большим уважением и почетом пользуется на промыслах нефтяной Охи бригадир слесарей механической мастерской Иван Петрович Стороженко. Умело организовав труд, применяя новые стахановские методы в технологическом процессе, он добился высокой производительности. Завершив в октябре прошлого года свою пятилетку, бригада тов. Стороженко работает сейчас в счет плана ноября 1951 года.

5 августа

  • В августе в нашу область ожидается прибытие 150 врачей и большого количества среднего медперсонала.
  • В Макарове закончено строительство и оборудование новой районной больницы на 20 коек. Обслуживающий персонал подобран из квалифицированных медработников. Больница приступила к работе.
  • В прошлом году в 19 колхозах Южно-Сахалинского, Анивского, Холмского, Невельского, Корсаковского районов впервые на Сахалине были организованы пасеки. Завезенные с материка пчелы быстро акклиматизировались и стали давать богатые взятки. В текущем году завезено еще 1000 пчелосемей и организовано свыше 50 пасек. Впервые они появились в колхозах Макаровского, Долинского, Углегорского, Томаринского, Кировского и Александровского районов.
  • В Южно-Сахалинске состоялись соревнования велогонщиков. Первенство среди мужчин завоевал Б. Попов («Буревестник»). 25 км он прошел за 48 минут 16,4 секунды. Первенство среди женщин завоевала молодая спорт­сменка общества «Большевик» Н. Важина, пройдя 15 км за 35 минут 45 секунд.
  • Коллектив тукового завода Северо-Невельского рыбокомбината вырабатывает из мелкой камбалы, бычков, скатов, акул, отходов трески и сельдевого балычка кормовую муку. Из морской капусты здесь изготавливают хорошие комбинированные корма. За шесть месяцев этого года коллектив выработал свыше 1000 центнеров высококачественной кормовой муки и комбикормов.

7 августа

  • Холмский рыбоконсервный завод, где директором тов. Генин, выпустил миллионную банку консервов «Горбуша натуральная». Вся продукция предприятия – высшего сорта.
  • Трест «Сахалиннефтестрой» оборудовал в Охе специальный цех по производству торфоплит и на днях выпустил первую продукцию.
  • Рыболовецкие колхозы и рыбозаводы западного побережья Сахалина приступили к массовой добыче морской капусты. За несколько дней рыбаки добыли 500 центнеров ценного продукта.

(Продолжение следует).

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