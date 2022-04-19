Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 августа
- Тымовские лесорубы Кировского района приступили к строительству поселка лесников-переселенцев. Создано несколько десятков бригад для возведения 40 объектов. Одновременно на участке «Ширяев ключ» строятся контора леспромхоза, баня и ларек. Индивидуальные застройщики успешно завершают постройку 12 домов.
- В Лесогорске значительно расширилась торговая сеть. В прошлом году здесь появилось четыре магазина рыбкоопа. Недавно на одной из улиц города открылся универмаг. Его торговые отделы расположены в большом двухэтажном здании.
4 августа
- Большим уважением и почетом пользуется на промыслах нефтяной Охи бригадир слесарей механической мастерской Иван Петрович Стороженко. Умело организовав труд, применяя новые стахановские методы в технологическом процессе, он добился высокой производительности. Завершив в октябре прошлого года свою пятилетку, бригада тов. Стороженко работает сейчас в счет плана ноября 1951 года.
5 августа
- В августе в нашу область ожидается прибытие 150 врачей и большого количества среднего медперсонала.
- В Макарове закончено строительство и оборудование новой районной больницы на 20 коек. Обслуживающий персонал подобран из квалифицированных медработников. Больница приступила к работе.
- В прошлом году в 19 колхозах Южно-Сахалинского, Анивского, Холмского, Невельского, Корсаковского районов впервые на Сахалине были организованы пасеки. Завезенные с материка пчелы быстро акклиматизировались и стали давать богатые взятки. В текущем году завезено еще 1000 пчелосемей и организовано свыше 50 пасек. Впервые они появились в колхозах Макаровского, Долинского, Углегорского, Томаринского, Кировского и Александровского районов.
- В Южно-Сахалинске состоялись соревнования велогонщиков. Первенство среди мужчин завоевал Б. Попов («Буревестник»). 25 км он прошел за 48 минут 16,4 секунды. Первенство среди женщин завоевала молодая спортсменка общества «Большевик» Н. Важина, пройдя 15 км за 35 минут 45 секунд.
- Коллектив тукового завода Северо-Невельского рыбокомбината вырабатывает из мелкой камбалы, бычков, скатов, акул, отходов трески и сельдевого балычка кормовую муку. Из морской капусты здесь изготавливают хорошие комбинированные корма. За шесть месяцев этого года коллектив выработал свыше 1000 центнеров высококачественной кормовой муки и комбикормов.
7 августа
- Холмский рыбоконсервный завод, где директором тов. Генин, выпустил миллионную банку консервов «Горбуша натуральная». Вся продукция предприятия – высшего сорта.
- Трест «Сахалиннефтестрой» оборудовал в Охе специальный цех по производству торфоплит и на днях выпустил первую продукцию.
- Рыболовецкие колхозы и рыбозаводы западного побережья Сахалина приступили к массовой добыче морской капусты. За несколько дней рыбаки добыли 500 центнеров ценного продукта.
(Продолжение следует).
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