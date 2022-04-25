Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 августа

В недрах Невельского района много угля. В районе п. Ясноморск обнаружены залежи охры. На мысе Крильон в большом количестве имеется белая глина. В районе п. Колхозное обнаружен серный источник. Населением с каждым днем выявляются все новые богатства района.

14 августа

Среди сахалинских моряков заслуженным авторитетом пользуется старейший водолаз Холмского порта Алексей Тимофеевич Либединский. За 17 лет трудовой деятельности он пробыл под водой свыше 18 тыс. часов. В годы Великой Отечественной войны Либединский руководил группой водолазов и вместе с ними участвовал в подъеме 36 пароходов и 48 барж. Борясь за досрочное выполнение заданий, он проводил под водой втрое больше времени, чем предусмотрено по нормам. Свой многолетний опыт работы Алексей Тимофеевич передает молодым водолазам.

При Сахалинском управлении по делам охотничьего хозяйства создана широкая сеть добровольных инспекторов по контролю за правильным ведением охоты на пушного зверя и водоплавающую дичь. Сейчас этот контроль осуществляют 200 общественных гос­инспекторов.

Сахалинская молодежь охотно идет учиться в ремесленные училища и школы ФЗО. Так, в Долинское ремесленное училище от молодежи поступило 250 заявлений при плановом наборе на 130 мест.

20 августа

Испытание по акклиматизации ветвистой пшеницы в Холмском опытном плодово-ягодном питомнике показало хорошие результаты. Несмотря на холодную, затяжную весну и засушливое лето каждое зерно ветвистой пшеницы дало по четыре стебля. Сейчас они в стадии цветения. Ориентировочные расчеты показывают, что урожай ожидается не менее сам-двести.

21 августа

В Охе открылась детская библиотека. Для нее из Москвы уже получено свыше 700 экземпляров художественной и научно-популярной литературы и дополнительно прибывает еще 1200 книг. В библиотеку записалось 250 юных читателей.

23 августа

Всего два года назад южная часть острова Кунашири была пустынна. Переселившиеся сюда советские люди, Головнинский сельский Совет депутатов трудящихся за короткое время создали здесь образцовый поселок. В нем кипит трудовая жизнь. На территории завода трудящиеся возродили крупную рыбную базу, агаровый завод, подсобное сельское хозяйство. Колхозники организовали рыболовецкую артель «Саратовский рыбак». В поселке работают почта, сберкасса, медпункт, школа, детские ясли, кооперативные магазины, клуб, библиотека.

24 августа

Шахта им. Вахрушева получила мощный угольный комбайн последней конструкции лауреата Сталинской премии тов. Макарова. В настоящее время комбайн успешно осваивается стахановцами шахты.

В п. Урожайное Томаринского района идет строительство новой школы. Его ведет коллектив Томаринского рыбокомбината. Школа вступит в строй в первых числах октября.

За самоотверженную работу по выращиванию высоких урожаев сельскохозяйственных культур и высокую производительность труда лучшим людям Александровского совхоза в августе вручены 14 почетных грамот министерства совхозов СССР. Среди награжденных: звеньевые Иванов и Филин, рабочие и работницы совхоза Чугунова, Салова, Федоркина и др.

25 августа

Все шире развертывается строительство новых домов для колхозников в рыболовецком колхозе им. Ворошилова в Невельском районе. В два новых рубленых дома с русскими печами на днях вселились семьи вновь прибывших колхозников-переселенцев. Плотницкие бригады заканчивают строительство еще двух рубленых домов. Строительство ведется материалами собственных лесозаготовок.

28 августа

Имя мичуринца Василия Дмитриевича Долэ известно населению всего западного побережья Сахалина. Летом 1948 года Василий Дмитриевич привез из Бессарабии десяток саженцев фруктовых деревьев южных сортов. Мало кто верил, что теплолюбивые южане переживут суровую сахалинскую зиму. Но зимовку саженцы провели благополучно. Отлично перезимовали и привитые на рябине яблони и груши. Тогда Долэ поставил перед правлением рыболовецкого колхоза вопрос о создании в хозяйстве фруктового сада. Сейчас в нем 1000 корней бессарабского винограда, 120 саженцев яблонь южных сортов, лимонов, абрикосов, груш, айвы, шелковицы, вишен, слив и других фруктовых и декоративных деревьев.

Одновременно с добычей рыбы в рыболовецком колхозе «Образцовый» Правдинского комбината развернулась подготовка к путине 1950 года. Ремонтируется флот, рыболовные снасти, береговые сооружения. Начато строительство больших засольных цехов емкостью 8000 центнеров. К 1 ноября все они будут сданы в эксплуатацию.

(Продолжение следует).

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