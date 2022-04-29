Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

Шахта «Долинская». Свыше двух десятков лет работает в забое, из них более 10 лет на шахтах Сахалина почетный шахтер Захар Андреевич Михальчук (снимок слева). За многолетний труд под землей правительство наградило тов. Михальчука орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас Захар Андреевич работает проходчиком, ежедневно выполняя по две нормы. Блестящих успехов к Дню шахтера добился участок ¹ 4 шахты, руководит которым М. Е. Кондратенко. В августе участок дал сверх плана свыше 1000 тонн угля. НА СНИМКЕ (справа): начальник участка тов. М. Е. Кондратенко рапортует о выполнении социалистического обязательства. Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

1 сентября

  • Заслуженным уважением среди рабочих подсобного хозяйства Невельского пищетреста пользуется свинарка Акулина Андреевна Мажукина. Обеспечивая образцовый уход за поголовьем, ей удалось получить и сохранить от четырех свиноматок 89 поросят, в среднем 22 поросенка на каждую!
  • Анивский леспромхоз организовал производство кирпича. Уже изготовлено свыше 30 тыс. штук сырца. После обжига в специально оборудованной печи кирпич будет использован для кладки печей в домах работников лесной промышленности.
  • На плодово-ягодном участке Пореченского молочно-овощного совхоза Углегорского района наряду с клубникой и крыжовником хорошо развиваются виноградные кустики. В этом году будет урожай, ведь на каждой грозди насчитывается от 40 до 80 ягод.
  • Пасечник сельхозартели «Красный сахалинец» Невельского района Андрей Шевляков в этом году за два качка получил от 32 пчелосемей 914 кг меда.
  • В Горнозаводске заканчивается строительство новой поликлиники с 14 лечебными кабинетами, рентгеном и лабораторией. Объект ведет горнозаводская шахта.
  • Кировская контора межрайторга планирует заготовить не менее 30 тонн ягод дикоросов. Уже принято на склады свыше 20 тонн голубики. На 140% выполнил план по сбору ягод Славский заготпункт. Свыше 4 тонн голубики на счету Адо-Тымовского отделения межрайторга.

2 сентября

  • Приказом министра рыбной промышленности СССР многим коллективам нашей области по итогам социалистического соревнования во втором квартале присуждены денежные премии. Так, коллектив Широкопадского рыбокомбината отмечен второй премией в 60 тыс. рублей, коллектив Яблочной МРС – третьей премией в 16700 рублей.
    Кроме того, за стахановскую работу в период сельдевой путины денежные премии министерства присуждены командам катеров, где шкиперами тов. Рогдянов и Краснов, и бригаде ставного невода (бригадир Т. Цыбульник). Министр разрешил премировать директора Широкопадского рыбокомбината трехнедельным окладом, директора Яблочной МРС – двухнедельным окладом.

3 сентября

  • В социалистическом соревновании «Пятилетку за четыре года» коллектив горняков шахты № 15 треста «Углегорскуголь» завоевывает все новые победы. 22 августа горняки выполнили 10-месячное задание и в подарок Дню шахтера выдали сверх плана тысячи тонн угля. Горняки шахты 16/17 того же треста завершили годовую программу по добыче топлива.

4 сентября

  • За стахановский труд коллективу Углегорского хлебокомбината не раз присуждалось переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома. Предприятие занесено на городскую Доску почета. Его кондитерский цех в июне выпускал ежедневно по 88 кг пирожков и московских пирогов. Мастер цеха Васильков задался целью поднять производительность труда. Присмотревшись к работе кондитеров, заметил, что много времени уходит на развеску теста. А что если сделать штамп? – подумал бригадир. Изготовленный из жести штамп дал возможность брать тесто по норме. Теперь с этим процессом управляется одна работница. Небольшое рацпредложение Василькова помогло бригаде выпускать до 300 кг продукции в смену.

(Продолжение следует).

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