Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 сентября
- Заслуженным уважением среди рабочих подсобного хозяйства Невельского пищетреста пользуется свинарка Акулина Андреевна Мажукина. Обеспечивая образцовый уход за поголовьем, ей удалось получить и сохранить от четырех свиноматок 89 поросят, в среднем 22 поросенка на каждую!
- Анивский леспромхоз организовал производство кирпича. Уже изготовлено свыше 30 тыс. штук сырца. После обжига в специально оборудованной печи кирпич будет использован для кладки печей в домах работников лесной промышленности.
- На плодово-ягодном участке Пореченского молочно-овощного совхоза Углегорского района наряду с клубникой и крыжовником хорошо развиваются виноградные кустики. В этом году будет урожай, ведь на каждой грозди насчитывается от 40 до 80 ягод.
- Пасечник сельхозартели «Красный сахалинец» Невельского района Андрей Шевляков в этом году за два качка получил от 32 пчелосемей 914 кг меда.
- В Горнозаводске заканчивается строительство новой поликлиники с 14 лечебными кабинетами, рентгеном и лабораторией. Объект ведет горнозаводская шахта.
- Кировская контора межрайторга планирует заготовить не менее 30 тонн ягод дикоросов. Уже принято на склады свыше 20 тонн голубики. На 140% выполнил план по сбору ягод Славский заготпункт. Свыше 4 тонн голубики на счету Адо-Тымовского отделения межрайторга.
2 сентября
- Приказом министра рыбной промышленности СССР многим коллективам нашей области по итогам социалистического соревнования во втором квартале присуждены денежные премии. Так, коллектив Широкопадского рыбокомбината отмечен второй премией в 60 тыс. рублей, коллектив Яблочной МРС – третьей премией в 16700 рублей.
Кроме того, за стахановскую работу в период сельдевой путины денежные премии министерства присуждены командам катеров, где шкиперами тов. Рогдянов и Краснов, и бригаде ставного невода (бригадир Т. Цыбульник). Министр разрешил премировать директора Широкопадского рыбокомбината трехнедельным окладом, директора Яблочной МРС – двухнедельным окладом.
3 сентября
- В социалистическом соревновании «Пятилетку за четыре года» коллектив горняков шахты № 15 треста «Углегорскуголь» завоевывает все новые победы. 22 августа горняки выполнили 10-месячное задание и в подарок Дню шахтера выдали сверх плана тысячи тонн угля. Горняки шахты 16/17 того же треста завершили годовую программу по добыче топлива.
4 сентября
- За стахановский труд коллективу Углегорского хлебокомбината не раз присуждалось переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома. Предприятие занесено на городскую Доску почета. Его кондитерский цех в июне выпускал ежедневно по 88 кг пирожков и московских пирогов. Мастер цеха Васильков задался целью поднять производительность труда. Присмотревшись к работе кондитеров, заметил, что много времени уходит на развеску теста. А что если сделать штамп? – подумал бригадир. Изготовленный из жести штамп дал возможность брать тесто по норме. Теперь с этим процессом управляется одна работница. Небольшое рацпредложение Василькова помогло бригаде выпускать до 300 кг продукции в смену.
(Продолжение следует).
По теме:
12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты
12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…
15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
1 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 марта 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 марта – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
15 апреля 2022 – Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)
19 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
25 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)