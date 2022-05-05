Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 сентября
- В редакции газеты «Советский Сахалин» состоялось собрание литературного актива с участием начинающих поэтов и прозаиков Южно-Сахалинска, а также сотрудников местных газет и областного радиокомитета. Организована группа по выпуску литературно-художественного альманаха. При редакции газеты «Советский Сахалин» организована постоянная литературная консультация.
6 сентября
- У побережья Рыбновска начался промысел кеты. На промысле задействованы сотни бригад и звеньев. 4 сентября рыбаки сдали в обработку более 5 тыс. центнеров дальневосточного лосося.
- С каждым месяцем улучшается покупательная способность трудящихся Широкопадского района. За первое полугодие через торговую районную сеть населению продано на 4 млн рублей товаров больше, чем за такой же период прошлого года. В июле в сберкассу поступило от трудящихся района вкладов в 6 раз больше, чем на тот же месяц 1948 года.
- За семь месяцев на Поронайском бумкомбинате внедрено в производство 38 рационализаторских предложений, поступивших от рабочих и инженерно-технических работников. Это сэкономило комбинату 131 тыс. рублей.
- Быстро растет поселок горняков шахты № 7 треста «Макаровуголь». Большинство шахтеров, решив обосноваться здесь навсегда, строят индивидуальные дома. Один за другим вырастают тамбовские домики с затейливой резьбой, верандами и крылечками, хибинские пятистенки. В собственных уютных домах уже живут проходчик Тихонов, горный десятник Нечаев, слесари Дмитриев, Новиков и многие другие. На днях закончат строительство своих домов 10 горняков.
- Заготовительный отдел Кировской конторы межрайторга планирует заготовить большое количество грибов. Специальная бригада из 20 человек выехала в район Палево за дарами леса.
- Жители поселка Чкалов Невельского района обнаружили недалеко от поселка в распадке между гор большие залежи белой глины. Районные организации стали разрабатывать эти залежи строительного материала. Белой глиной пользуются на многих стройках района. Кроме того, ее применяют для побелки квартир и наружных стен зданий.
- В Охе завершил гастроли Александровский драматический театр. С 6 августа по 1 сентября его коллектив показал в городе и районе 33 спектакля, обслужив около 6 тыс. зрителей.
- Недавно в областном центре открылся первый магазин Главснабпроса. В нем большой выбор учебно-наглядных пособий для начальных и средних школ, проекционные фонари, диапозитивы на стеклах и пленке, методическая литература, ученические принадлежности. По заказу Охинского гороно дирекция магазина отправила самолетом школьникам северного района учебно-наглядных пособий на 38 тыс. рублей. В магазин поступили заказы и из школ Курильских островов.
(Продолжение следует).
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