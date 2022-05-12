Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 сентября
- Механизируя свой труд, применяя ряд простейших рационализаторских приспособлений, мыловары Южно-Сахалинского мыловаренного завода (директор тов. Феликсов) за 20 дней сумели выполнить план на 210%. Они выпустили 126 тонн высококачественного 40-проц. хозяйственного мыла вместо 60 тонн по плану. Высоких показателей добились тов. Фомченко, Железнова и многие другие, выполняющие норму на 180%.
8 сентября
- Комсомольская организация шахты 8/9 Невельского района взяла шефство над строительством молодежного общежития. Все комсомольцы ежедневно после работы организованно выходят на объект. Комсомольцы Невельского рыбного порта шефствуют над портовым клубом, а союзная молодежь колхоза «Четвертая пятилетка» готовит к зиме избу-читальню, организует кружки самодеятельности и проводит читку художественной литературы.
10 сентября
- Промысловая артель «Искра» Кировского района освоила гончарное производство. Здесь выпускается значительное количество горшков, кувшинов, бадеек… Продукция находит широкий сбыт среди населения. Недавно от совхоза «Советский Сахалин» артель получила крупный заказ на изготовление 400 гончарных изделий.
- С каждым месяцем растет читательский актив Широкопадской районной библиотеки. За последние полтора года число книголюбов здесь увеличилось в 18 раз. Среди активных читателей – сельская интеллигенция, колхозники и рыбаки. Недавно открыты новые библиотеки в колхозе им. Цапко и на Владимировском лесоучастке.
13 сентября
- Коллектив Долинской фанерной фабрики в августе успешно выполнил месячную программу по выпуску высококачественной продукции. Закрепляя достигнутые показатели, стахановцы наращивают объем производства фанеры.
- Поселок Траптун – один из самых северных населенных пунктов Сахалина. Он расположен в тайге охинской зоны. Несмотря на отдаленность, здесь кипит творческая культурная жизнь. По вечерам жители поселка часто собираются в библиотеке. В просторном красном уголке слушают радио, читают газеты и журналы. Кружок художественной самодеятельности, руководимый тов. Ляминым, поставил пьесу «Цыгане» и дал несколько интересных концертных выступлений.
- В Макаровском районе недалеко от станции Пугачево есть грязевой вулкан. Во время предыдущих извержений разлив грязи, выбрасываемой из его кратера, занимал до 5 тыс. кв. метров. В последние годы эта площадь не превышает 500 кв. метров. В августе вулкан вновь дал выброс грязи и обломков пород. Научные сотрудники базы Академии наук СССР изучают структуру вулкана и состав выбрасываемой грязи, имеющей лечебные свойства.
- Отдел кадров Сахалинского пароходства организовал в Холмске 9-месячные курсы по подготовке штурманов малого плавания и механиков 3-го разряда. На курсах с отрывом от производства занимаются лучшие моряки. Для преподавания и практических занятий приглашены высококвалифицированные работники морского транспорта.
- Охинский нефтяной техникум располагает самой большой библиотекой в городе и районе. В общем фонде насчитывается более 17 тыс. экземпляров книг, специальной, учебной и художественной литературы. К началу учебного года библиотека закупила 865 книг на сумму 4715 рублей.
16 сентября
- В соревнованиях на первенство СССР по легкой атлетике в Москве принимали участие сахалинские спортсмены Василий Дегтярев и Александр Харичкин. Василий в беге на 3000 метров с препятствиями занял 6-е место, показав результат 9 минут и 31 секунду, что является новым рекордом РСФСР. В беге на 5000 метров он показал хорошее время – 15 минут 2 секунды, заняв 8-е место.
- В горячие дни уборочных работ сельский клуб Брянского сельсовета Анивского района значительно улучшил свою работу. По вечерам после трудового дня здесь собираются колхозники почитать газеты, послушать беседу и лекцию. Для молодежи организована коллективная читка и обсуждение книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Днем заведующую клубом Соколову часто можно встретить на полях сельхозартели им. Горького. Здесь она проводит с колхозниками беседы, читки газеты, помогает выпускать боевые листки.
17 сентября
- В этом учебном году в Невельском районе открыты две начальные школы. Одна для детей рабочих подсобного хозяйства в поселке Верховье. Вторая для детей сотрудников лесопитомника и рыбаков в поселке Кузнецово. Для обеих школ отдел народного образования выделил квалифицированных учителей.
18 сентября
- По плану в текущем году в Углегорском леспромхозе надо построить 28 четырехквартирных и 4 двухквартирных дома, хлебопекарню, баню, медпункт, детский сад, столовую, механическую мастерскую, топливную базу и склад. Уже сданы в эксплуатацию два магазина, две бани, хлебопекарня, кирпичный завод, 2 кузницы, 4 шпалорезки. Заканчивается строительство топливной базы и двух конюшен.
- На шахте «Мгачи» свыше 300 стахановцев успешно завершили пятилетние задания. Среди них – навалоотбойщики тов. Тахаутдинов и Масюк, посадчики лав Газизулин и Рахматурин, электрослесарь тов. Ковалев, токарь Николаенко и многие другие. К 32-й годовщине Великого Октября горняки намерены завершить пятилетний план добычи угля.
(Продолжение следует).
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