Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 сентября
- Хороший урожай овощей выращен на подсобном участке Александровской городской больницы. Для дополнительного питания больных с подсобного хозяйства поступили свежая капуста, лук, укроп, огурцы и картофель.
- К началу учебного года в школе № 2 Поронайска открылась детская библиотека. На ее книжных полках свыше 2000 книг детской художественной литературы. В ближайшие дни библиотечный фонд пополнят 2000 книг, высланных бесплатно москвичами, и на 7 тыс. рублей поступит изданий от областного отдела культпросветработы.
22 сентября
- Колхоз им. Пушкина Углегорского района полностью закончил косовицу зерновых. Значительная часть сжатого хлеба заскирдована, начался обмолот. Ячмень уже обмолочен. С каждого гектара колхозники получили по 102 пуда чистого зерна. По 90 – 100 пудов с гектара дает пшеница. Освободившиеся от уборки зерновых люди направлены на копку картофеля.
- 350 тыс. рублей ассигновано на строительство двухэтажного кинотеатра на 280 зрителей в г. Холмске. Место для его строительства отведено в центре города на Советской улице. Общая площадь стройки – свыше 600 кв. метров.
- В поселке Белинск Томаринского района завершается оборудование большого радиотрансляционного узла. На днях начнется радиофикация. В первую очередь радио придет в дома колхозников сельхозартели «Победа» и в квартиры стахановцев рыбозавода.
28 сентября
- Коллектив Корсаковского агарового завода значительно повысил качество выпускаемой продукции: 80% идет первым сортом и 15% – высшим. По предложению инженера Андриевского сконструирован пресс для изготовления металлических форм, механизируется перевозка льдобрикетов. Готовясь к зиме, коллектив завез половину годовой потребности угля и анфельции, идет строительство 5 домов, заложен фундамент детского сада.
2 октября
- Более 60 воинов, участников освобождения Южного Сахалина, после демобилизации приехали на Горнозаводскую шахту № 4 треста «Холмскуголь». Получив горняцкие специальности, они стали знатными мастерами. После окончания трехлетнего трудового договора большинство шахтеров осталось еще поработать на Сахалине, а многие решили обосноваться здесь навсегда. Им выделили ссуды на строительство индивидуальных домов и оказали помощь. 44 горняка возводят жилье, а 25 семей уже вселились в новые, светлые, теплые дома с русскими печами, электричеством и радио.
- Только в этом году в Невельском районе более 20 трудящихся приобрели мотоциклы советских марок «К-125» и «Иж-350». На трудовые сбережения купили мотоциклы рыбак Плужников, шахтер Левкин, ревизор Бушев и другие.
- Жители пос. Ильинск Томаринского района своими силами ремонтируют дорогу, чтобы обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в осеннюю распутицу. На воскресники выходит свыше 400 человек. Только в один из последних воскресников они отремонтировали более 6 км дороги и очистили 3 км кюветов.
- Получив от обкома профсоюза угольщиков значительное количество музыкальных инструментов, шахтеры треста «Углегорскуголь» организовали духовой оркестр. Под руководством капельмейстера тов. Нищенкова 12 горняков быстро освоили технику игры. Они часто выступают в своем клубе и в раскомандировках шахты 4-5 и шахты 1-2.
(Продолжение следует).
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