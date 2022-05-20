Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 октября
- На Фирсовском лесоучастке за лето построено восемь 4-квартирных домов для 32 семей лесорубов. Заложено еще несколько многоквартирных домов. Строятся поселковая больница и детсад на 120 мест.
5 октября
- Только за один день 30 сентября ловцы Александровского рыбокомбината закидными неводами добыли 2350 центнеров сельди. Бригада тов. Иванова за день выполнила осенне-путинный план по вылову сельди, а бригада Ланчукова – полтора плана. Экспедиционные суда Широкопадского рыбокомбината в первый же день добыли здесь свыше 1000 центнеров сельди.
6 октября
- 12 художественных и документальных фильмов отправила в районы южно-сахалинская контора «Главкинопрокат». Жители Невельского и Долинского районов увидят художественный фильм «Константин Заслонов». В Чеховский и Анивский районы привезли исторический фильм «Сталинградская битва», в Поронайский район – «Суд чести», «Человек с ружьем» и другие. Ежедневно в областном центре, городах и районах Сахалина и Курил демонстрируется свыше 140 кинокартин.
8 октября
- В Южно-Сахалинске завершается строительство диетической столовой на 50 мест. В кладовую уже поступили продукты и посуда.
- В центральную сберкассу Южно-Сахалинска гр. Поцелуева предъявила 100-рублевую облигацию 2-го государственного займа на восстановление и развитие народного хозяйства СССР. На эту облигацию выпал выигрыш в 25 тыс. рублей.
9 октября
- Рыболовецкая бригада Ивана Чернова (рыбозавод «Взморье») выполнила 6 годовых заданий. Ловцы малым ставным неводом добывают кету в счет седьмого годового задания и сдают ее первым сортом.
- Успешно промышляют наши китобои в водах Охотского моря и Тихом океане. Впереди идет судно «Муссон» (капитан Комар). С начала сезона экипаж добыл 66 китов и завершает второй годовой план. Команда судна «Шторм» (капитан Орликова) привела на Южно-Курильский комбинат финвала весом 290 центнеров и кита минка – 58 центнеров. Команда китобоя «Белуха» доставила сейвала весом 189 центнеров. На счету команды судна «Тайфун» 40 китов.
(Продолжение следует).
По теме:
12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты
12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…
15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
1 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 марта 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 марта – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
15 апреля 2022 – Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)
19 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
25 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
29 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)