Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 октября

  • На Фирсовском лесоучастке за лето построено восемь 4-квартирных домов для 32 семей лесорубов. Заложено еще несколько многоквартирных домов. Строятся поселковая больница и детсад на 120 мест.

5 октября

  • Только за один день 30 сентября ловцы Александровского рыбокомбината закидными неводами добыли 2350 центнеров сельди. Бригада тов. Иванова за день выполнила осенне-путинный план по вылову сельди, а бригада Ланчукова – полтора плана. Экспедиционные суда Широкопадского рыбокомбината в первый же день добыли здесь свыше 1000 центнеров сельди.

6 октября

  • 12 художественных и документальных фильмов отправила в районы южно-сахалинская контора «Главкинопрокат». Жители Невельского и Долинского районов увидят художественный фильм «Константин Заслонов». В Чеховский и Анивский районы привезли исторический фильм «Сталинградская битва», в Поронайский район – «Суд чести», «Человек с ружьем» и другие. Ежедневно в областном центре, городах и районах Сахалина и Курил демонстрируется свыше 140 кинокартин.

8 октября

  • В Южно-Сахалинске завершается строительство диетической столовой на 50 мест. В кладовую уже поступили продукты и посуда.
  • В центральную сберкассу Южно-Сахалинска гр. Поцелуева предъявила 100-рублевую облигацию 2-го государственного займа на восстановление и развитие народного хозяйства СССР. На эту облигацию выпал выигрыш в 25 тыс. рублей.

9 октября

  • Рыболовецкая бригада Ивана Чернова (рыбозавод «Взморье») выполнила 6 годовых заданий. Ловцы малым ставным неводом добывают кету в счет седьмого годового задания и сдают ее первым сортом.
  • Успешно промышляют наши китобои в водах Охотского моря и Тихом океане. Впереди идет судно «Муссон» (капитан Комар). С начала сезона экипаж добыл 66 китов и завершает второй годовой план. Команда судна «Шторм» (капитан Орликова) привела на Южно-Курильский комбинат финвала весом 290 центнеров и кита минка – 58 центнеров. Команда китобоя «Белуха» доставила сейвала весом 189 центнеров. На счету команды судна «Тайфун» 40 китов.

(Продолжение следует).

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