Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 октября
- Лесоучастки Хоэ и Танги Северо-Сахалинского леспромхоза получили 7 новых передвижных электростанций. Каждая из них будет обслуживать не менее трех бригад электропильщиков.
- С интересным репертуаром выехали в колхозы и на лесоучастки района агитбригады Поронайского района. Труженики просмотрят и прослушают одноактные комедии, скетчи, сольные номера, пляску, соло на аккордеоне, декламацию, частушки, музыкальный монтаж из художественных фильмов «Сказание о земле сибирской» и других. Будут и доклады о международном положении. Агитбригада пробудет в районе 10 дней и обслужит не менее семи населенных пунктов.
- На Долинском механическом заводе впервые применяется полукокс. Это дает большую экономию топлива и литья. Заново оборудуется формовочный плац, что позволит на 40% увеличить нормы выработки. На заводе каждый четвертый рабочий уже выполнил свой пятилетний план.
- Электрики Макаровского леспромхоза в поселке Пугачево завершили монтажные работы по установке генератора и проводке электролинии на 36 осветительных точек. В домах лесорубов зажглись яркие «лампочки Ильича».
15 октября
- Замечательных успехов достиг рыболовецкий колхоз «Заря Востока» Поронайского района. Летом во время путины колхозники днем и ночью вели промысел. План второго квартала по добыче рыбы они выполнили на 400%, а годовой – на 160%. Почти вся рыба сдана первым сортом.
- Южно-Сахалинская кондитерская фабрика (директор тов. Бронштейн) в третьем квартале выпустила столько изделий, особенно сахаристых, сколько дала за весь 1948 год. Реконструкция предприятия, установка 4-х паровых варочных котлов позволили коллективу, кроме пряников, тортов и пирожных, освоить выпуск печенья и карамели.
- У колхоза «Новый путь» Поронайского района хорошая молочно-товарная ферма, свиноферма, много рабочих лошадей и жеребят. За лето хозяйство получило на продаже молока более 20 тыс. рублей прибыли. Доярка тов. Михайлова ежедневно получает от закрепленных за нею коров на 30 литров молока больше, чем в прошлом году. Колхозники полностью обеспечили скот сочными кормами, заложив более 100 тонн силоса, отремонтировали и утеплили скотные дворы, строят новую конюшню на 40 голов.
16 октября
- Среди сахалинских китобоев пользуется уважением капитан китобойного судна «Шторм» Валентина Яковлевна Орликова. Команда ее судна отличается высокой дисциплиной. Недавно она досрочно выполнила годовой план по добыче китов.
- В этом году управление лесного хозяйства высадило в южной части Сахалина 2 млн. саженцев ели, пихты, лиственницы и других деревьев в возрасте 7 – 10 лет. Кроме того, на 1035 гектарах подготовлена почва для естественного обновления леса.
- Коллектив агар-агарового завода рыбобазы «Петрово» Южно-Курильского района под руководством технорука тов. Вигерь разработал оригинальный план постройки небольшой гидроэлектростанции. Вращать турбину будет незамерзающий быстрый ручей, протекающий по территории завода. В Южно-Курильске это будет вторая небольшая гидроэлектростанция. Первая выстроена в Сернозаводске.
(Продолжение следует).
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