Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 октября
- Восстановление старых изношенных пил долгое время было «узким» местом в мастерских Невельской судоремонтной базы. Фрезеровщик механического цеха тов. Васильев внес ценное рационализаторское предложение – производить насечку слесарных пил на строгальном станке. Так был решен вопрос с восстановлением и изготовлением слесарных пил.
- Около 1 млн литров молока, принятого от колхозов и совхозов Кировского и Александровского районов, переработали на творог и сметану за 10 месяцев года заготовительные конторы Северо-Сахалинского межрайторга. Этой продукцией снабжаются и другие районы области. Много творога и сметаны доставлено в Южно-Сахалинск, 3 тыс. литров сметаны отправлено нефтяникам Охи.
30 октября
- Иногда сахалинским рыбакам приходится вынимать из неводов не только рыбу, но и уток. Охотясь за рыбой, птицы нередко попадают в сети и ставные невода. Недавно рыбаки бригады тов. Маканина (Озерский рыбокомбинат Корсаковкого района) обнаружили более 1000 уток, запутавшихся в ячейках невода. Рыбаки сдали дичь Озерскому рыбкоопу.
- На днях пароход «Куйбышев» доставил в Корсаковский порт свыше 1000 голов крупного рогатого скота. Он направляется в колхозы для пополнения молочно-товарных ферм. Часть скота будет выдана колхозникам по обменным квитанциям.
- Во время экскурсии старшеклассники средней школы пос. Ноглики Восточно-Сахалинского района Самойлов, Тыщенко, Сотникова, Кочергина и другие на берегу моря обнаружили осколок бивня мамонта. Его длина превышала полметра. С одного конца он был заострен, с другого обломан. Очевидно, бивень был намыт со дня моря, во время сильного шторма его выбросило на прибрежный песок. Находку ребята принесли в школу.