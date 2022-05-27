Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 октября
- В совхозе «Красная Тымь» открылись детские ясли на 50 мест. Это позволило женам рабочих, имеющих малышей, принять участие в уборочных работах хозяйства.
- Правление рыболовецкого колхоза «Красная звезда» Широкопадского района выстроило для вновь прибывших новоселов-рыбаков 6 просторных домов. Десять семей переселенцев отметили новоселье.
- Недостаток конторских счетов продолжительное время создавал серьезную проблему счетным работникам предприятий. Ценную инициативу проявило заводоуправление местпрома г. Макарова, организовав выпуск конторских счетов. Изготовлены первые 50 штук. В связи с большим спросом в октябре производство увеличится.
18 октября
- Прошли времена, когда Сахалин считался неподходящим местом для выращивания зерновых культур. Ныне почти по всему острову растут овес, ячмень и даже пшеница. По 100 – 120 пудов зерновых с гектара собрали звенья высоких урожаев в колхозах Анивского, Южно-Сахалинского, Кировского, Александровского районов. Овес Южно-Сахалинского пригородного совхоза вырос почти по плечо человеку. Зерновому хозяйству на Сахалине принадлежит большое будущее.
19 октября
- На Саратовском лесоучастке Анивского леспромхоза по-стахановски трудятся лесорубы Павел Гусев и Михаил Минин. Вдвоем ежедневно они заготавливают и трелюют по 10 – 11 кубометров древесины вместо 4,6 кубометра по норме. Готовясь к 32-й годовщине Октября, стахановцы обязались довести выработку до 15 кубометров в день.
- На побережье Анивского залива в изобилии встречаются морские раковины больших размеров. Строя свои дома, рыбаки колхоза «Забайкалец» решили испытать эти раковины как кровельный материал. Крыши домов, искусно покрытые раковинами, не пропускают влагу и огнеустойчивы. Опыт рыбаков рыбозавода «Забайкалец» перенимают и другие колхозы.
- Нынешней весной Холмский плодово-ягодный питомник в порядке опыта посеял 5 зерен ветвистой пшеницы. Поздняя холодная весна и засушливое лето нисколько не повлияли на развитие культурных растений. Пшеница достигла полной спелости. 5 зерен дали 17 колосков, а в них – 1000 зерен. Первый опыт показал, что многоурожайная ветвистая пшеница может расти на полях области.
- Только на территории Тятинского сельсовета Южно-Курильского района проживает более десяти многодетных матерей. Среди них – Евгения Михайловна Авдеева, воспитывающая 11 детей. Она награждена орденом «Мать-героиня» и орденом «Материнская слава» I степени.
22 октября
- С большим интересом проходят занятия в литературном кружке Широкопадской средней школы. В нем занимаются более 30 старшеклассников. Руководит кружком учитель русского языка и литературы Людмила Николаевна Зайцева. Недавно кружковцы прочитали и обсудили книгу Елены Кошевой «Повесть о моем сыне».
- По просьбе сахалинской молодежи – активистов ДОСАВ, желающих овладеть увлекательными профессиями пилотов, планеристов, авиатехников, парашютистов и радистов, ЦК ДОСАВ выделил для нашей области значительное количество парашютов, учебных самолетов, планеров и другого авиаоборудования.
23 октября
- Этой весной из сахалинских рыбоводных питомников выпущено в водоемы области свыше 70 млн мальков лососевых рыб. Сейчас Поронайский рыбоводный завод завершил годовой план по заготовке икры. Хорошо идут дела на Березняковском и Соколовском рыбоводных заводах.
- Отменный урожай картофеля вырастили на своих огородах рабочие китобойного комбината «Островной». Сторож склада Кирилл Николаевич Клименченко собрал столько картофеля, сколько нужно его семье на всю зиму. Опыты доказывают: на Шикотане можно с успехом заниматься огородничеством.
- На днях в область прибыли 50 молодых специалистов, окончивших Кировский библиотечный техникум. Они получили назначения на работу заведующими и сотрудниками библиотек в районы и города.
- Сахалинскому рыболовпотребсоюзу отпущено 15 млн рублей на расширение торговой сети. На эти средства будет построено 22 магазина, 10 складских помещений, 7 столовых и чайных, 5 пекарен.
29 октября
- В Александровске найдена печать Сахалинского окружного революционного комитета. С 1920 года ею пользовался комитет большевиков, который под руководством тов. Л. Цапко боролся за установление советской власти на Сахалине. Печать передана Александровскому краеведческому музею.
- В лесогорском Доме культуры участники художественной самодеятельности организовали домбровый оркестр. Под руководством работника райкомхоза тов. Фролова кружковцы успешно овладевают игрой на домбрах.