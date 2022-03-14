Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 февраля
- В городах области ведется строительство первых механизированных хлебозаводов. К концу года они будут выпускать хлебобулочные изделия разнообразных сортов. Сахалинский трест «Главхлеб» уже получил автоматы с электрообогревателями для изготовления пончиков, кремосбивалки, мелкоштучные делители венской сдобы, электрожаровни, вафельные агрегаты и другое оборудование.
- Впервые в рыбной промышленности Сахалина в путину 1949 года будет экспериментально опробован новый метод выгрузки рыбы из ставных неводов рыбонасосами и транспортировки ее на берег по рыбопроводу. Транспортировка будет производиться в море с расстояния 500 – 600 метров от берега. Новый метод сократит количество обслуживающих буксирных катеров и кунгасов.
- На днях на хлебном заводе в Александровске пущен новый макаронный цех. Он будет производить до 10 тонн макаронных изделий в месяц.
13 февраля
- lВ Аниве в живописном месте, на берегу реки, строится красивое здание Дома культуры с просторным фойе, зрительным залом на 500 мест и спортивным залом. Здесь также разместятся парткабинет, районная библиотека и комнаты отдыха. Вблизи Дома культуры летом появятся водная станция и городской стадион.
19 февраля
- Открытие в прошлом году планетария при областном краеведческом музее было большим событием в культурно-просветительной жизни области. За семь месяцев планетарий посетили тысячи трудящихся и учащихся. Однако аппарат демонстрирует только звездное небо и частичное движение Солнца. Директор планетария И. Бортян решил расширить возможности оборудования, чтобы демонстрировать восход и заход Солнца, вечернюю зарю, движение планет… Южно-Сахалинский ремзавод изготавливает детали, необходимые для реконструкции аппарата.
27 февраля
- Деревообделочный комбинат облместпрома приступил к строительству мебельной фабрики в Южно-Сахалинске. В ассортименте ее изделий столы, стулья, диваны, гардеробы, буфеты. Весь процесс изготовления мебели будет механизирован. Предусматривается применение поточного метода.
- «Сахалинснаб» получил 100 тонн минеральных удобрений и 15 тонн семян огурцов, тыквы, моркови, лука, чеснока, редиса, свеклы, арбузов, дыни, капусты, томатов и др. Семена будут реализованы в совхозах, колхозах и среди населения.
1 марта
- Тымовская МТС (директор тов. Бурилов) является передовой в области. Она успешно работает на колхозных полях и своевременно приступила к ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин. В торжественной обстановке коллективу вручено переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома за успешную работу в 1948 году.
(Продолжение следует).
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