Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 февраля

  • В городах области ведется строительство первых механизированных хлебозаводов. К концу года они будут выпускать хлебобулочные изделия разнообразных сортов. Сахалинский трест «Главхлеб» уже получил автоматы с электрообогревателями для изготовления пончиков, кремосбивалки, мелкоштучные делители венской сдобы, электрожаровни, вафельные агрегаты и другое оборудование.
  • Впервые в рыбной промышленности Сахалина в путину 1949 года будет экспериментально опробован новый метод выгрузки рыбы из ставных неводов рыбонасосами и транспортировки ее на берег по рыбопроводу. Транспортировка будет производиться в море с расстояния 500 – 600 метров от берега. Новый метод сократит количество обслуживающих буксирных катеров и кунгасов.
  • На днях на хлебном заводе в Александровске пущен новый макаронный цех. Он будет производить до 10 тонн макаронных изделий в месяц.

13 февраля

  • lВ Аниве в живописном месте, на берегу реки, строится красивое здание Дома культуры с просторным фойе, зрительным залом на 500 мест и спортивным залом. Здесь также разместятся парткабинет, районная библиотека и комнаты отдыха. Вблизи Дома культуры летом появятся водная станция и городской стадион.

19 февраля

  • Открытие в прошлом году планетария при областном краеведческом музее было большим событием в культурно-просветительной жизни области. За семь месяцев планетарий посетили тысячи трудящихся и учащихся. Однако аппарат демонстрирует только звездное небо и частичное движение Солнца. Директор планетария И. Бортян решил расширить возможности оборудования, чтобы демонстрировать восход и заход Солнца, вечернюю зарю, движение планет… Южно-Сахалинский ремзавод изготавливает детали, необходимые для реконструкции аппарата.

27 февраля

  • Деревообделочный комбинат облместпрома приступил к строительству мебельной фабрики в Южно-Сахалинске. В ассортименте ее изделий столы, стулья, диваны, гардеробы, буфеты. Весь процесс изготовления мебели будет механизирован. Предусматривается применение поточного метода.
  • «Сахалинснаб» получил 100 тонн минеральных удобрений и 15 тонн семян огурцов, тыквы, моркови, лука, чеснока, редиса, свеклы, арбузов, дыни, капусты, томатов и др. Семена будут реализованы в совхозах, колхозах и среди населения.

1 марта

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