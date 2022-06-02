Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 октября
- Южно-Сахалинский горкомхоз нынешней весной посадит в городе до 2 тыс. тополей и рябин в возрасте от 10 до 20 лет, в том числе силами общественности. На центральной улице города – Ленинской – подготовлено 120 ям.
- Учащиеся горнопромышленной школы (пос. Дуэ Александровского района), будущие забойщики и проходчики, готовятся к выпускным экзаменам. Сейчас они проходят практику в забоях и штреках. В конце октября в ряды сахалинских шахтеров вольется новое, молодое, хорошо подготовленное пополнение.
3 ноября
- Сахалинский комитет Красного Креста собрал 330 тыс. рублей дарственных средств на оказание помощи детям-сиротам, семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны. Решением президиума обкома Красного Креста выделено 50 тыс. рублей на приобретение подарков детским домам к 32-й годовщине Октября.
4 ноября
- Коллектив александровской мастерской «Кожобувь» в предоктябрьском соревновании досрочно на 136 % выполнил годовой план по пошиву обуви. Артель за девять месяцев выпустила 2717 пар новой обуви и отремонтировала 5280 пар.
- Рыбокомбинат и заводы Главсахалинрыбпрома пополняются новыми мощными 8-дюймовыми рыбонасосами. По сравнению с прежними они в полтора-два раза увеличивают скорость выкачки рыбы и сохраняют качество сельди. Для перекачки лососевых (кеты и горбуши) в путину 1950 года будут впервые применены мощные 10-дюймовые рыбонасосы.
- В ноябре-декабре на лесоучастках Северо-Сахалинского леспромхоза откроются новые детские сады и ясли. Для их оборудования Главсахалинлесбумпром отпустил 80 тыс. рублей.
- Александровский горторг получил с материка партию советских мотоциклов марки «Москва М-1». 20 машин уже раскуплено. До конца навигации торг получит еще 50 мотоциклов Ижевского завода той же марки, на них есть большой спрос.
6 ноября
- Группа инженеров и техников Сахалинрыбпрома сконструировала новый тип рыболовецкого кунгаса. Пробные испытания дали хорошие результаты.
- В июне Поронайский леспромхоз получил на хозяйственное обзаведение переселенцев 1200 тыс. рублей. Всем рабочим лесоучастка выдана ссуда. Большинство семей приобрело поросят, коз, птицу. Леспромхоз получил также дополнительно 660 тыс. рублей на то, чтобы переселенцы обзавелись домашним скотом и приступили к индивидуальному строительству.
- Осенью этого года Дербинский райпромкомбинат наладил производство хозяйственной посуды из отходов металла. Для этой цели создали небольшой литейный цех. Мастер по литью Михаил Шарапов сам плавит металл, формует и производит очистку готовой продукции. Промкомбинат уже продал населению района хозяйственной посуды на 10 тыс. рублей. Качество кастрюль, жаровен, сковородок хорошее. Учитывая спрос населения, дирекция предприятия решила расширить цех.
- На своем приусадебном участке жительница Александровска Прасковья Игнатьевна Жигулина выращивает лук сорта «золотой шар». Отдельные его экземпляры весят до 350 граммов. Луковицы имеют форму правильного шара. Они покрыты тонкой, но очень плотной золотистой оболочкой. «Золотой шар» хорошо переносит длительное хранение, в нем много витаминов. Работой Жигулиной по выращиванию лука заинтересовалось Сахалинское отделение Академии наук СССР.
(Продолжение следует).
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