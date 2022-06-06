Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 ноября
- Охотник-промысловик Кировского района Петр Герасимов застрелил четырех медведей. О своем единоборстве с хищными зверями он рассказывает весьма скупо. Медведицу с двумя прошлогодками взял без особых хлопот, а с пестуном пришлось повозиться. На счету 35-летнего охотника 72 медведя, застреленных им в тайге Сахалина.
- При Александровском городском отделе кинофикации организованы курсы механиков звуковых кинопередвижек. На курсах обучается 36 человек. Курсанты знакомятся с историей кино, советской кинофикацией, изучают киноаппаратуру.
- В Углегорске возводится 32 индивидуальных дома. Порт оказал всемерную помощь застройщикам. 12 семей уже вселились в новые дома. К 7 ноября новоселье отметят еще восемь семей.
7 ноября
- К 1 ноября колхозы области продали государству для снабжения трудящихся Сахалина и Курил 12651 центнер картофеля и около 8 тыс. центнеров овощей. Инициаторы патриотического движения, организовавшие сдачу овощей государству по заготовительным ценам, – колхозники Поронайского района.
13 ноября
- В числе передовых предприятий Южных Курил – китокомбинат «Островной», коллектив которого выполнил государственное задание 1949 года по приему и переработке китов на 183%, а по выпуску готовой продукции – на 155%. Кроме того, «Островной» дополнительно сдал государству тысячи тонн рыбы.
15 ноября
- Библиотека Головнинского сельсовета считается одной из лучших сельских библиотек Южно-Курильского района. Она размещена в благоустроенном здании. Ее книжный фонд возрос до 6000 экземпляров. Это результат заботы москвичей о жителях далекой окраины Советского Союза. Все книги из Сельхозиздата. Среди читателей библиотеки много рыбаков-колхозников и сельской интеллигенции.
- Трудящимся Охинского района доставлено более 2000 тонн картофеля, 500 тонн капусты, огурцов и помидоров, 160 тонн яблок и 60 тонн лука и чеснока.
- Коллектив Томаринского леспромхоза успешно занимается лесонасаждениями. Особенно хорошо провели посадки саженцев в Запорожском лесничестве. Здесь эти работы возглавили лесничий Зинаида Ивановна Гусева, объездчики тов. Горбатюк и Беляев. Их бригады выполнили по два годовых плана, посадив новый лес на 30 гектарах вместо 15 гектаров.
- На берегу реки Воскресеновка необычайное оживление. Здесь строится гидроэлектростанция. Красные полотнища, транспаранты и лозунги призывают рабочих досрочно завершить строительство и пустить гидроэлектростанцию в эксплуатацию. Коллектив Тымовской МТС – инициатор народной стройки – каждое воскресенье выходит сюда работать.
– Участие всего поселка позволило сократить сроки строительства с шести месяцев до четырех, – говорит прораб Михеев. – Сейчас идет установка оборудования.
19 ноября
- Свыше чем на 400 % выполнил годовой план коллектив Поронайской конторы связи по расширению трансляционной сети в селах и поселках района. Для радиофикации острова Сачи построена новая трансляционная линия.
- К предстоящему лыжному сезону Дербинское заводоуправление местпрома изготовило 800 пар спортивных лыж. До конца года их будет выпущено еще полторы тысячи пар. Первая партия поступила в торгующие организации.
- Используя местные ресурсы, артель «Советский Сахалин» Макаровского местпрома организовала выпуск кирпича. За короткий срок произведено 25 тыс. штук обожженного красного кирпича. Такое же производство налажено и при Макаровском бумкомбинате. Здесь подсобный цех выпустил 27 тыс. штук кирпича.
- В конце октября Сахалинское аптекоуправление открыло четыре новые аптеки в поселках Октябрьское и Макарьевка Александровского района, Тихменево Поронайского района и Горный Макаровского района. Аптеки укомплектованы квалифицированными работниками и обеспечены медикаментами.
(Продолжение следует).
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